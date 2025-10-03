KL Rahul Century: बेटी इवारा को समर्पित शतक, के एल राहुल हुए मैदान पर भावुक

India vs West Indies 2025: भारतीय सलामी बल्लेबाज के एल राहुल ने शुक्रवार को अहमदाबाद टेस्ट के दूसरे दिन वेस्टइंडीज के खिलाफ लंबे समय के बाद घरेलू शतक जड़कर सेलिब्रेट करते हुए अपनी बेटी इवारा को समर्पित किया. राहुल और उनकी पत्नी, अभिनेत्री अथिया शेट्टी ने इसी साल 24 मार्च को अपनी बेटी का स्वागत किया था और सलामी बल्लेबाज ने कहा कि यह ऐतिहासिक पारी उनके लिए खास मायने रखती है. जब राहुल से इस बारे में पूछा गया, तो उन्होंने स्टंप्स पर खुलासा किया कि यह मेरी बेटी के लिए था.

राहुल की शानदार वापसी

इंग्लैंड के सफल दौरे के बाद टॉप आर्डर में वापसी करते हुए राहुल ने स्वीकार किया कि इस सीरीज की तुलना में ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ तैयारी के एक मैच में उन्हें ज़्यादा घबराहट महसूस हुई थी. उन्होंने कहा कि मैंने पिछले हफ्ते ही एक मैच खेला था. मैं वहां थोड़ा नर्वस था क्योंकि मैं 5-6 हफ्तों से मैदान पर नहीं था. लय में वापस आना, मैदान पर समय बिताना और चार दिवसीय और पांच दिवसीय क्रिकेट खेलना शारीरिक रूप से एक चुनौती थी.

राहुल ने अहमदाबाद की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का भी ज़िक्र किया. उन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते मैंने जो मैच खेला वह और भी कठिन था. यह शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण था, लेकिन पैरों में उतनी ताकत होना ज़रूरी था. इससे मुझे आज मदद मिली.

चुनौतियों के बीच आनंद ले रहे हैं राहुल

अपने हालिया प्रदर्शन पर विचार करते हुए इस दाएं हाथ के बल्लेबाज ने कहा कि वह अलग-अलग चुनौतियों के साथ तालमेल बिठाने के मौके का आनंद ले रहे हैं. इंग्लैंड में खेलना मज़ेदार था. वहां रन बनाने से मुझे आत्मविश्वास मिला और इस मैच में कुछ रन बनाने के बाद भी इससे मदद मिली. लंबे ब्रेक के बाद, मैं ज़्यादा तरोताज़ा महसूस कर रहा हूं और मैदान पर वापसी का भरपूर आनंद ले रहा हूं.

अपनी इस नई पारी के साथ, राहुल ने मौजूदा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (2025-27) साइकिल में छह टेस्ट मैचों में अपने रनों की संख्या 632 तक पहुंचा दी है, जिससे एक अहम खिलाड़ी के रूप में उनकी भूमिका और भी पुख्ता हो गई है.

