IND vs WI: के एल राहुल, ध्रुव जुरेल और जडेजा का जलवा, तीनों के शतक से वेस्टइंडीज घाटे में
IND vs WI: के एल राहुल, ध्रुव जुरेल और जडेजा का जलवा, तीनों के शतक से वेस्टइंडीज घाटे में

जारी India vs West Indies टेस्ट मैच में के एल राहुल और ध्रुव जुरेल ने शानदार शतक जमाकर भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया, जबकि जडेजा की आक्रामक पारी ने टीम को 327 रन तक पहुंचाया.

By: Sharim Ansari | Last Updated: October 3, 2025 7:10:27 PM IST

Jadeja, Jurel and Rahul hit Century
Jadeja, Jurel and Rahul hit Century

West Indies in India: भारत की ताबड़तोड़ बल्लेबाज़ी ने उन्हें अपने घरेलू सीज़न के पहले टेस्ट में पूरी तरह से हावी कर दिया, जिसमें के एल राहुल, ध्रुव जुरेल और रविंद्र जडेजा ने महत्वपूर्ण शतक जड़े. 2016 के बाद से यह राहुल का घरेलू मैदान पर पहला शतक था और जुरेल का भी. अब उनके पास 286 रनों की बढ़त है, जो पाँच दिवसीय मैच से इस बढ़त को कम करने के लिए पर्याप्त है.

छा गए जडेजा

रवींद्र जडेजा ने भी बराबर की भूमिका निभाई, जब भारत ने सिर्फ़ तीन विकेट पर 327 रन बनाए. एक समय ऐसा भी आया जब पिच टूटने लगी और वेस्टइंडीज़ के स्पिनर गेंद को रफ से तेज़ी से घुमाने में कामयाब हो गए. भारत ने सामूहिक रूप से उन पर आक्रमण करने का फैसला किया, ताकि उन्हें उस लेंथ से दूर फेंका जा सके जहां से वे पिच के घिसे हुए हिस्सों तक पहुंच सकें. जडेजा ने यह बेहतरीन तरीके से किया. उनका विचार गेंदबाज़ पर हमला करने का था, और हर बार जब वह ऐसा करते थे, तो वह चौका लगाने की कोशिश करते थे. उनके द्वारा लगाए गए 11 में से सात चौके इसी रणनीति का नतीजा थे, जिसमें एक छक्का भी शामिल था जिसने उन्हें 90 रन आसानी से पार करने में मदद की.

जोमेल वारिकन, रोस्टन चेज़ और खैरी पियरे ने में 82 ओवरों में 283 रन देकर 4 विकेट चटकाए. इस बीच, जडेजा ने भारत को इस साल की शुरुआत में हुए इंग्लैंड दौरे की एक और उपलब्धि हासिल करने में मदद की और पारी के तीसरे शतकवीर बने. पिछली बार ऐसा घरेलू मैदान पर 2018 में हुआ था, जब वेस्टइंडीज़ टीम पिछली बार भारत आई थी. जडेजा ने उस तिकड़ी को इस तिकड़ी से जोड़ा.

वेस्टइंडीज अगर अपने दिन की शुरुआत थोड़ी और उम्मीद के साथ करता तो अपनी स्थिति बेहतर कर सकता था. ऐसा लग रहा था कि ध्यान विकेट लेने के बजाय रन बचाने पर था.

IND vs WI: जडेजा ने किया धमाका, धोनी का तोड़ दिया महारिकॉर्ड, निशाने पर हैं अब ये बड़े खिलाड़ी!

राहुल-जुरेल ने भी दिखाया जलवा

राहुल 57 रन पर मुश्किल में थे, लेकिन उन्होंने टिककर खेला और अंत में शतक बनाया. शतक पूरा होने पर उन्होंने एक हाथ से बैट उठाया और दूसरे हाथ की दो उंगलियां अपनी मुंह में रखीं, जो उनकी नवजात बेटी के लिए एक छोटा सा सम्मान था.

शतक लगाने वाले अगले खिलाड़ी जुरेल थे. जिस तरह से वह बल्लेबाजी करते हैं, उससे साफ है कि वह लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं. उन्हें इस बात का अच्छा अंदाज़ा है कि क्या खेलना है और क्या छोड़ना है. वह आक्रमण और बचाव दोनों में माहिर हैं. तेज़ गेंदबाज़ों के खिलाफ उनके कुछ बैकफुट शॉट तो लाजवाब थे, इसलिए जिस तरह से उन्होंने दूसरी नई गेंद को खेला, उससे पता चलता है कि वह विदेशी परिस्थितियों में ढलने में सक्षम हैं.

विरोधी टीम का हाल

वेस्टइंडीज ने नुकसान की भरपाई के लिए खुद को तैयार कर लिया था, लेकिन बहुत जल्दी ऐसा करके उन्होंने भारत का रास्ता साफ़ कर दिया. सील्स ने शानदार गेंदबाज़ी की, उनकी गति 140 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास थी, यहां तक कि बेहद गर्मी के बावजूद, जिसकी वजह से उन्हें थोड़ी देर के लिए मैदान से बाहर जाना पड़ा, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उन्हें ऐंठन हो रही है.

वारिकन का प्रदर्शन भी अच्छा रहा, उन्होंने गेंद की गति धीमी की और भारत को मौका दिया कि अगर हो सके तो उन पर आक्रमण करें. यह अजीब था कि उन्होंने लंच से पहले सिर्फ़ दो ओवर ही फेंके, लेकिन ब्रेक के बाद लगातार 12 ओवर फेंककर और राहुल का विकेट लेकर अपनी कमी पूरी की. जडेजा ने खेल पर पड़ने वाले अपने प्रभाव को कम कर दिया. उन्होंने स्पिन के ख़िलाफ़ 86 रन बनाए, जिसमें 15 गेंदों पर 41 रन शामिल थे.

नहीं चल पाए गिल

शुभमन गिल की कोशिश उस मुश्किल दौर के बीच में 50 रन पर ही समाप्त हो गई, जब भारत ने स्पिन पर आक्रमण करने का फ़ैसला किया. उन्होंने चेज़ के ख़िलाफ़ रिवर्स स्वीप लगाया और स्लिप में कैच आउट हो गए.

अहमदाबाद में दूसरा दिन पियरे के उस उत्साह के साथ समाप्त हुआ जिसका उन्होंने जीवन भर पीछा किया था. एज-ग्रुप लेवल से घरेलू क्रिकेट का हिस्सा रहे, 10 साल पहले फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू करने के बाद, उन्होंने आखिरकार 34 वर्ष की आयु में टेस्ट विकेट लिया और उनकी मुस्कान ने पूरे स्टेडियम को रोशन कर दिया.

India Cricket Schedule 2025: टीम इंडिया का धमाकेदार 2025 क्रिकेट शेड्यूल, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होगी भिड़ंत

