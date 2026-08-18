Home > खेल > IND vs SL: पवेलियन लौटने को तैयार थे KL, फिर देवदत्त पडिक्कल ने लगाया दिमाग, कुछ ऐसे बचाया राहुल का विकेट

IND vs SL: पवेलियन लौटने को तैयार थे KL, फिर देवदत्त पडिक्कल ने लगाया दिमाग, कुछ ऐसे बचाया राहुल का विकेट

IND vs SL: गाले टेस्ट में केएल राहुल का विकेट देवदत्त पडिक्कल की समझदारी से बच गया. प्रभात जयसूर्या की गेंद पर राहुल को एलबीडब्ल्यू दिया गया था, लेकिन पडिक्कल की सलाह पर लिए गए डीआरएस ने फैसला बदल दिया. इसके बाद राहुल ने पडिक्कल को गले लगाकर खुशी जताई.

By: Satyam Sengar | Published: August 18, 2026 1:57:05 PM IST

पडिक्कल ने राहुल को आउट होने से बचाया.
पडिक्कल ने राहुल को आउट होने से बचाया.


भारतीय बल्लेबाज केएल राहुल (KL Rahul) ने श्रीलंका के खिलाफ गाले में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के दौरान साथी खिलाड़ी देवदत्त पडिक्कल के साथ शानदार पल शेयर  किया. पडिक्कल की समझदारी भरी सलाह के कारण राहुल डीआरएस लेकर अपना विकेट बचाने में सफल रहे. इसके बाद राहुल ने पडिक्कल को गले लगाया और खुशी में उन्हें किस भी किया. यह पल मैदान पर दोनों खिलाड़ियों के बीच शानदार तालमेल को दिखाता है.

भारत की पारी के 11वें ओवर की आखिरी गेंद पर श्रीलंका के स्पिनर प्रभात जयसूर्या ने राहुल को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया था. गेंद राहुल के आगे आकर खेलने के प्रयास को चकमा देकर उनके पैड पर लगी. राहुल लगभग पवेलियन लौटने ही वाले थे, लेकिन पडिक्कल ने उन्हें रिव्यू लेने की सलाह दी. रीप्ले में पता चला कि गेंद का बल्ले से कोई संपर्क नहीं हुआ था और इम्पैक्ट भी लाइन में था, लेकिन गेंद की ऊंचाई के कारण वह स्टंप्स के ऊपर से निकल रही थी. इस तरह राहुल का विकेट बच गया. हालांकि, राहुल 35 रन बनाकर आउट हो गए.

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राहुल-पडिक्कल की जोड़ी ने बनाया खास रिकॉर्ड
राहुल और पडिक्कल की साझेदारी ने एक खास रिकॉर्ड भी बनाया. यह श्रीलंका की जमीन पर किसी भारतीय जोड़ी द्वारा एक ही टेस्ट में दो बार 50 से ज्यादा रन की साझेदारी करने का केवल पांचवां मौका था. गाले में ऐसा सिर्फ दूसरी बार हुआ. इससे पहले वीवीएस लक्ष्मण और सुरेश रैना ने 2008 में कोलंबो टेस्ट के दौरान यह उपलब्धि हासिल की थी. भारत ने पहली पारी में 462 रन बनाकर मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी.

सोनल दिनूषा के शतक से श्रीलंका ने की वापसी
इससे पहले तीसरे दिन सोनल दिनूषा के शानदार शतक की बदौलत श्रीलंका ने वापसी की. दिनूषा ने 168 गेंदों पर 100 रन बनाए और निरोशन डिकवेला के साथ छठे विकेट के लिए 146 रन जोड़े. श्रीलंका एक समय 90 रन पर पांच विकेट गंवा चुका था. भारत की ओर से मानव सुथार ने अपने पहले ही ओवर की पहली गेंद पर विकेट लिया. खबर लिखे जाने तक भारत ने दूसरी पारी में 170 रन बनाकर 300 से ज्यादा रन की लीड ले ली है. भारत इस मुकाबले में जीत का दावेदार नजर आ रहा है.

Tags: IND vs SLindia vs srilanka
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