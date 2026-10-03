IND vs WI: 10000 रन पूरे… शतक ठोक केएल राहुल का बड़ा कारनामा, राहुल द्रविड़ को भी छोड़ दिया पीछे

भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे तीसरे वनडे में केएल राहुल ने शानदार शतक लगाकर इतिहास रच दिया. न्यू चंडीगढ़ के पीसीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में शनिवार, 3 अक्टूबर को राहुल ने सिर्फ 79 गेंदों में अपना शतक पूरा किया. इस शतक के साथ उन्होंने पूर्व भारतीय बल्लेबाज राहुल द्रविड़ के 27 साल पुराने रिकॉर्ड की बराबरी कर ली. राहुल वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे में विकेटकीपर-बल्लेबाज के तौर पर शतक लगाने वाले सिर्फ दूसरे भारतीय बन गए हैं.

राहुल द्रविड़ ने अपने करियर में वेस्टइंडीज के खिलाफ विकेटकीपर-बल्लेबाज के तौर पर दो वनडे शतक लगाए थे. उन्होंने 1999 में नाबाद 103 रन और 2002 में नाबाद 109 रन की पारी खेली थी. दोनों शतक अहमदाबाद में आए थे. वहीं, केएल राहुल ने न्यू चंडीगढ़ में शतक लगाकर इस मैदान पर भी खास रिकॉर्ड बना दिया. वह यहां वनडे शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं. राहुल के नाम इसी मैदान पर टेस्ट शतक भी है, जो उन्होंने जून 2026 में अफगानिस्तान के खिलाफ लगाया था.

केएल राहुल ने पूरे किए 10 हजार इंटरनेशनल रन

तीसरे वनडे में पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे राहुल ने नाबाद 129 रन बनाए. उन्होंने 87 गेंदों की अपनी पारी में 10 चौके और 6 छक्के लगाए. उनकी शानदार पारी की मदद से भारत ने 50 ओवर में 7 विकेट पर 351 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया. राहुल की इस पारी के दौरान एक और बड़ी उपलब्धि उनके नाम हुई. उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 10 हजार रन पूरे कर लिए और ऐसा करने वाले भारत के 15वें बल्लेबाज बन गए.

जोस बटलर के नाम है सबसे बड़ी पारी

वेस्टइंडीज के खिलाफ किसी विकेटकीपर-बल्लेबाज की सबसे बड़ी वनडे पारी का रिकॉर्ड इंग्लैंड के जोस बटलर के नाम है. बटलर ने 27 फरवरी 2019 को सेंट जॉर्ज में 77 गेंदों पर 150 रन बनाए थे. वहीं, राहुल वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे शतक लगाने वाले सातवें नामित विकेटकीपर-बल्लेबाज बन गए हैं. भारत की ओर से रोहित शर्मा ने भी 85 गेंदों पर 92 रन की शानदार पारी खेली, जबकि ऋतुराज गायकवाड़ ने 69 गेंदों पर 57 रन बनाए. इन पारियों की बदौलत भारत ने वेस्टइंडीज के सामने बड़ा स्कोर खड़ा किया.