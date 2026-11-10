केएल राहुल के साथ अन्याय? बैटिंग पोजिशन से छेड़छाड़ पर भड़के पूर्व क्रिकेटर, गंभीर पर निकाली भड़ास

KL Rahul Batting Order Controversy: भारत-न्यूजीलैंड के बीच जारी वनडे सीरीज के बीच केएल राहुल के बैटिंग ऑर्डर पर बहस शुरू हो गई है. इस सीरीज के शुरुआती 2 मुकाबलों में केएल राहुल से पहले अक्षर पटेल को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा गया. दूसरे वनडे में जब भारतीय टीम ने सिर्फ 39 रन के स्कोर पर 3 विकेट खो दिए थे और टीम इंडिया मुश्किल में फंसी हुई थी, तो केएल राहुल (KL Rahul) की जगह अक्षर पटेल को नंबर-5 पर भेजा गया. अक्षर पटेल ने पहले इस तरह की मुश्किल से भारतीय टीम को बाहर निकाला है, लेकिन वो न्यूजीलैंड के खिलाफ संघर्ष करते नजर आए. अब पूर्व भारतीय क्रिकेटर कृष्णमाचारी श्रीकांत ने इस पर सवाल उठाया है. उन्होंने सवाल उठाया कि अक्षर पटेल को केएल राहुल से आगे बल्लेबाजी करने के लिए क्यों भेजा गया?

राहुल का बैटिंग ऑर्डर पर बलदने पर भड़के श्रीकांत

टीम इंडिया के पूर्व सिलेक्टर कृष्णमाचारी श्रीकांत ने केएल राहुल का बैटिंग ऑर्डर बदलने के फैसले की खूब आलोचना की. उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए कहा, ‘अक्षर पटेल के बाद राहुल को छठे नंबर पर भेजना सही है?’ श्रीकांत का कहना है कि केएल राहुल एक अनुभवी खिलाड़ी हैं, जिन्होंने भारत के लिए तीसरे और चौथे नंबर पर शतक लगाए हैं. उन्होंने कहा कि केएल राहुल को नीचे बल्लेबाजी करने के लिए भेजना उनके साथ नाइंसाफी है.

‘केएल राहुल के साथ अन्याय’

श्रीकांत ने आगे कहा, ‘गौतम गंभीर को यह समझने की जरूरत है कि राहुल एक दिग्गज खिलाड़ी हैं. उन्होंने भारत के लिए नंबर 3 और 4 पर शतक लगाए हैं. फिर भी, उन्हें इस तरह की भूमिका तक सीमित किया जा रहा है. यह सरासर अन्याय है. वही अकेले ऐसे खिलाड़ी थे जो दूसरे वनडे में सहज दिख रहे थे. जब परिस्थितियां कठिन होती हैं तो केवल 2 ही खिलाड़ी आगे आते हैं, विराट कोहली और केएल राहुल. अगर पिछले मैच में राहुल जल्दी आउट हो जाते तो भारत की पारी वहीं खत्म हो जाती. आप उनसे आगे अक्षर को बल्लेबाजी कराने के फैसले का बचाव कैसे कर सकते हैं?’

गावस्कर ने श्रीकांत के तर्क को बताया गलत

भारत के महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने श्रीकांत के इस तर्क को गलत बताया है. सुनील गावस्कर ने विपक्षी गेंदबाजों की लय बिगाड़ने के लिए दाएं हाथ के बल्लेबाजों से पहले बाएं हाथ के बल्लेबाज को भेजने के विचार का समर्थन किया. गावस्कर ने समझाया, ‘अगर कोई बाएं हाथ का बल्लेबाज आता है, तो गेंदबाजों को थोड़ी परेशानी होती है क्योंकि आपको अपनी लाइन और लेंथ बदलनी पड़ती है जो आप दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए रखते हैं. ऐसा करने की कोशिश में, दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए भी आपकी लाइन थोड़ी बदल सकती है, जिससे रन बनने के अधिक मौके बनते हैं.’

गावस्कर ने आगे कहा, ‘उस सोच में कुछ भी गलत नहीं था. अगर अक्षर ने रन बनाए होते, तो आप कहते कि कप्तानी कितनी बेहतरीन थी. ऐसे दांव कभी काम करते हैं और कभी नहीं करते और इस बार यह काम नहीं आया. आपको यह भी पता था कि उनके बाद राहुल जैसा एक मजबूत खिलाड़ी मौजूद है. इसीलिए आप कभी-कभी ऐसे प्रयोग करते हैं.’

केएल राहुल ने भारत को जिताया दूसरा वनडे

दूसरे वनडे मैच में भारतीय टीम 135 रन के स्कोर का पीछा कर रही थी, लेकिन कीवी गेंदबाजों के सामने भारतीय टीम ने सिर्फ 39 रन पर 3 विकेट गंवा दिए. नंबर-5 पर आए अक्षर पटेल भी 17 गेंद में सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हुए. उनके बाद केएल राहुल क्रीज पर आए, जिन्होंने एक छोर से पारी को संभालकर रखा. वह आखिर तक नाबाद रहकर भारत को जीत के करीब ले गए. हालांकि बारिश होने की वजह से मैच रुक गया, लेकिन DLS मेथड के जरिए भारत को जीत मिल गई.