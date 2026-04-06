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KKR vs PBKS Predicted Playing XI: रहाणे vs अय्यर मुकाबला! यहां देखें दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग XI

KKR vs PBKS IPL 2026: PBKS ने IPL 2026 की शुरुआत लगातार दो जीत के साथ की है और अब उनकी नज़र लगातार तीसरी जीत पर है. वे अपनी योजनाओं को लेकर बेहद सुसंगत रहे हैं.

By: Shubahm Srivastava | Published: April 6, 2026 3:56:25 PM IST

KKR बनाम PBKS की संभावित प्लेइंग XI
KKR बनाम PBKS की संभावित प्लेइंग XI


KKR vs PBKS predicted playing XI: तीन बार की चैंपियन, कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR), अपनी योजनाओं में बुरी तरह नाकाम रही है, क्योंकि इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की शुरुआत में ही उसे लगातार दो मैचों में हार का सामना करना पड़ा है. दोनों ही मैचों में उन्होंने 220 से ज़्यादा रन लुटाए हैं, जिसका मुख्य कारण उनकी औसत से भी कमज़ोर गेंदबाज़ी रही है.

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चोटों और खराब फॉर्म ने भी उनकी कोई खास मदद नहीं की है, और अब वे उम्मीद करेंगे कि वे इस टूर्नामेंट में अपने पहले अंक हासिल कर सकें. KKR सोमवार को ईडन गार्डन्स में पंजाब किंग्स (PBKS) से भिड़ेगी; यह मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा.

PBKS ने IPL 2026 की शुरुआत लगातार दो जीत के साथ की है और अब उनकी नज़र लगातार तीसरी जीत पर है. वे अपनी योजनाओं को लेकर बेहद सुसंगत रहे हैं, और उनका शीर्ष क्रम (टॉप ऑर्डर) बेहतरीन फॉर्म में है.

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KKR बनाम PBKS: मैच का विवरण

मैच: कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) बनाम पंजाब किंग्स (PBKS), मैच 12, IPL 2026
मैच की तारीख: 06 अप्रैल, 2026 (सोमवार)
समय: शाम 7:30 बजे (भारतीय मानक समय) / दोपहर 2:00 बजे GMT / शाम 7:30 बजे स्थानीय समय
स्थान: ईडन गार्डन्स, कोलकाता

KKR बनाम PBKS: मौसम का हाल

सोमवार को कोलकाता में मैच के दौरान हल्की बारिश होने का अनुमान है. तापमान लगभग 27°C रहेगा और हवा में नमी (ह्यूमिडिटी) 68 प्रतिशत होगी.

KKR बनाम PBKS: पिच रिपोर्ट

ईडन गार्डन्स बल्लेबाज़ी के लिए एक बेहतरीन मैदान है; पिछले मैच में SRH ने यहाँ 226 रन बनाए थे, भले ही मैच के आखिरी पलों में उनकी लय थोड़ी बिगड़ गई थी. इससे पता चलता है कि विकेट बल्लेबाज़ी के लिए कितना शानदार है, और गेंदबाज़ों के लिए यहाँ ज़्यादा कुछ मौजूद नहीं है.

KKR बनाम PBKS: संभावित प्लेइंग-XI:

कोलकाता नाइट राइडर्स: फिन एलन, अजिंक्य रहाणे (कप्तान), अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), कैमरन ग्रीन, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, सुनील नरेन, वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती, ब्लेसिंग मुज़रबानी, कार्तिक त्यागी.

पंजाब किंग्स: प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), कूपर कोनोली, शशांक सिंह, नेहल वढेरा, मार्कस स्टोइनिस, मार्को जानसन, जेवियर बार्टलेट, विजयकुमार विशाक, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल प्रियांश आर्य.

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Tags: IPL 2026KKR vs PBKSKKR vs PBKS predicted playing XI HindiKolkata Knight Riders vs Punjab Kings Playing 11
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