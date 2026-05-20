Home > खेल > KKR vs MI weather Forecast: MI और KKR के मुकाबले पर बारिश का खतरा! जानें कैसा रहेगा आज कोलकाता का मौसम?

KKR vs MI weather Forecast: MI और KKR के मुकाबले पर बारिश का खतरा! जानें कैसा रहेगा आज कोलकाता का मौसम?

KKR vs MI weather Forecast: आज कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच जबरदस्त मुकाबला खेला जाने वाला है. इससे पहले जान लीजिए आज यहां का मौसम कैसा रहने वाला है?

By: Preeti Rajput | Published: May 20, 2026 2:26:55 PM IST

MI और KKR के मुकाबले पर बारिश का खतरा!
MI और KKR के मुकाबले पर बारिश का खतरा!


KKR vs MI weather Forecast: IPL 2026 का फिनाले अब कुछ ही कदम दूर रह गया है. आज बुधवार, 20 मई को कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच जबरदस्त मुकाबला होने वाला है. यह मैच प्लेऑफ के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है.  एमआई प्लेऑफ्स की रेस से पूरी तरह बाहर हो चुकी है. लेकिन वह केकेआर के रास्ते का रोडा बनी हुई है. आज कोलकाता के लिए आर या पार का मुकाबला होगा. अगर वह इस मैच में जीत हासिल करती है, तो वह प्लेऑफ की तरफ अपना कदम बडा लेगी. इससे पहले आइए जानें आज कोलकाता का मौसम कैसा रहने वाला है? 

कोलकाता में कैसा रहेगा मौसम?

Accuweather के अनुसार, मैच के दौरान आंधी-तूफान आने की संभावना है. मैच के समय बारिश होने की संभावना काफी बढ जाती है, जो कि घरेलू टीम के लिए अच्छे संकेत नहीं हैं. अगर बारिश की वजह से मैच रद्द हो जाता है, तो दोनों टीमों को बराबर अंक मिलेंगे और KKR के 13 मैचों में 12 अंक हो जाएँगे, जिससे उसके प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने की राह और भी मुश्किल हो जाएगी.

You Might Be Interested In

IPL में आमने-सामने

  • खेले गए मैच: 36
  • KKR जीता: 11
  • MI जीता: 25

UP Crime: ससुर के थे बहू से अवैध संबंध, बेटे से होती थी लड़ाई, फिर युवक ने पिता को ही लोहे की पाइप से…

KKR VS MI प्लेइंग 11

केकेआर संभावित प्लेइंग इलेवन: अजिंक्य रहाणे (कप्तान), फिन एलन, अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), कैमरून ग्रीन, मनीष पांडे, रिंकू सिंह, सुनील नरेन, अनुकूल रॉय, वरुण चक्रवर्ती, सौरभ दुबे, कार्तिक त्यागी

एमआई संभावित प्लेइंग इलेवन: रोहित शर्मा, रयान रिकेलटन (विकेटकीपर), नमन धीर, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या (कप्तान), विल जैक, कॉर्बिन बॉश, दीपक चाहर, जसप्रित बुमरा, एएम गजनफर

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गर्मियों में गजब की चीज है अमरूद, ये हैं फायदे

May 19, 2026

पाचन से लेकर इम्यूनिटी तक, बड़ी इलायची है हेल्थ का...

May 19, 2026

48 साल की दीपशिखा इस शख्स से करेंगी शादी?

May 19, 2026

हीटवेव में भूलकर भी न खाएं ये चीजें!

May 19, 2026

घर पर बनाएं हेल्दी एंड क्रंची ‘मखाना नमकीन’

May 19, 2026

होटल में क्यों बिछाई जाती है सफेद बेडशीट?

May 18, 2026
KKR vs MI weather Forecast: MI और KKR के मुकाबले पर बारिश का खतरा! जानें कैसा रहेगा आज कोलकाता का मौसम?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

KKR vs MI weather Forecast: MI और KKR के मुकाबले पर बारिश का खतरा! जानें कैसा रहेगा आज कोलकाता का मौसम?
KKR vs MI weather Forecast: MI और KKR के मुकाबले पर बारिश का खतरा! जानें कैसा रहेगा आज कोलकाता का मौसम?
KKR vs MI weather Forecast: MI और KKR के मुकाबले पर बारिश का खतरा! जानें कैसा रहेगा आज कोलकाता का मौसम?
KKR vs MI weather Forecast: MI और KKR के मुकाबले पर बारिश का खतरा! जानें कैसा रहेगा आज कोलकाता का मौसम?