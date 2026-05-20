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KKR vs MI Live Streaming: केकेआर के लिए ‘करो या मरो’ की जंग, क्या मुंबई बिगाड़ेगी खेल? जानें कब, कहां और कैसे देखें लाइव मैच

KKR vs MI Live Streaming: केकेआर के लिए आज करो या मरो का मुकाबला. क्या मुंबई बिगाड़ेगी रहाणे की पलटन का खेल? जानें कब, कहां और कैसे देखें लाइव स्ट्रीमिंग.

By: Shivani Singh | Published: May 20, 2026 5:53:16 PM IST

KKR vs MI Live Streaming: केकेआर के लिए ‘करो या मरो’ की जंग, क्या मुंबई बिगाड़ेगी खेल? जानें कब, कहां और कैसे देखें लाइव मैच


KKR vs MI Live Streaming: आईपीएल 2026 से पहले ही बाहर हो चुकी मुंबई इंडियंस (MI) की टीम बुधवार को कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स मैदान पर तीन बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) से भिड़ेगी. केकेआर ने भले ही अपनी वही पुरानी लय हासिल कर ली है जिसने उन्हें चैंपियन बनाया था, लेकिन इस समय टीम जिस मोड़ पर खड़ी है, वहां से उसके लिए अब हर मुकाबला किसी फाइनल से कम नहीं है.

KKR पर एलिमिनेशन का खतरा

पिछले छह मैचों में से पांच में धमाकेदार जीत दर्ज कर केकेआर ने अपने डूबते हुए सफर में नई जान फूंक दी है। इसके बावजूद अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली इस टीम को अच्छी तरह पता है कि ईडन गार्डन्स पर आज होने वाले मैच में जीत से कम कुछ भी उन्हें टूर्नामेंट से बाहर कर देगा.

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टीम के लिए अच्छी बात यह है कि फिन एलन टॉप ऑर्डर में लगातार तबाही मचा रहे हैं, अंगकृष रघुवंशी ने मिडिल ऑर्डर में समझदारी और रनों से टीम को मजबूती दी है, और नंबर 4 पर कैमरून ग्रीन की फॉर्म में वापसी ने बल्लेबाजी की गहराई और संतुलन को काफी बेहतर कर दिया है.

पथिराना की फिटनेस पर सस्पेंस

इस बड़े मुकाबले से पहले केकेआर के लिए इकलौती चिंता मथीशा पथिराना की फिटनेस को लेकर है. अपने डेब्यू मैच में सिर्फ आठ गेंदें फेंकने के बाद वे हैमस्ट्रिंग की शिकायत के चलते मैदान से बाहर चले गए थे. उनके खेलने पर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है. अगर वे आज नहीं खेलते हैं, तो केकेआर के गेंदबाजी आक्रमण को एक बड़ा झटका लग सकता है, जिसे मुंबई के खिलाफ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा.

इसके अलावा, रचिन रवींद्र न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच होने वाली आगामी टेस्ट सीरीज की तैयारियों के लिए स्वदेश लौट चुके हैं और वे इस मैच का हिस्सा नहीं होंगे. हालांकि, उनके अलावा केकेआर के बाकी सभी प्रमुख खिलाड़ी सिलेक्शन के लिए उपलब्ध हैं. दूसरी तरफ, मुंबई इंडियंस की टीम में हार्दिक पांड्या और सूर्यकुमार यादव की मौजूदगी से टीम को काफी मजबूती मिली है, जो केकेआर का खेल बिगाड़ने का माद्दा रखते हैं.

यह मैच कब और कहां खेला जाएगा?

कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच यह मुकाबला बुधवार, 20 मई 2026 को कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेला जाएगा.

मैच किस समय शुरू होगा?

भारतीय समयानुसार यह मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा.

भारत में टीवी पर लाइव मैच कहां देखें?

आईपीएल 2026 के सभी मैचों का लाइव प्रसारण भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क (Star Sports Network) के चैनलों पर किया जा रहा है.

मोबाइल और लैपटॉप पर लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें?

फैंस इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार (JioHotstar) ऐप और वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त देख सकते हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग-11 (Predicted XI)

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR): अजिंक्य रहाणे (कप्तान), फिन एलन, अंगकृष रघुवंशी, कैमरून ग्रीन, रोवमैन पॉवेल, मनीष पांडे, रिंकू सिंह, सुनील नरेन, अनुकूल रॉय, वैभव अरोड़ा, कार्तिक त्यागी

मुंबई इंडियंस (MI): रयान रिकलटन (विकेटकीपर), रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, शेरफेन रदरफोर्ड, विल जैक्स, हार्दिक पांड्या, कॉर्बिन बॉश, दीपक चाहर, जसप्रीत बुमराह (कप्तान), रघु शर्मा

Tags: home-hero-pos-6IPL 2026
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