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KKR vs MI: ईडन गार्डन्स में आई आफत! अगर बारिश में धुला मैच, तो टूट जाएगा कोलकाता का प्लेऑफ का सपना

KKR vs MI, Kolkata Weather: मैच में बारिश बन रही विलेन! दुबे-ग्रीन ने मुंबई के सूरमाओं को तो ढेर कर दिया, लेकिन अगर मैच धुला तो क्या रहाणे की टीम का प्लेऑफ का सपना टूट जाएगा?

By: Shivani Singh | Last Updated: May 20, 2026 8:38:12 PM IST

KKR vs MI: ईडन गार्डन्स में आई आफत! अगर बारिश में धुला मैच, तो टूट जाएगा कोलकाता का प्लेऑफ का सपना


KKR vs MI 2026: कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर बारिश ने खलल डाल दिया है, जिसकी वजह से कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और मुंबई इंडियंस (MI) के बीच चल रहा आईपीएल 2026 का मुकाबला फिलहाल रुक गया है. बारिश आने से पहले तक KKR इस करो या मरो वाले मुकाबले में पूरी तरह हावी थी और उसे इस मुकाम तक पहुंचाने में कैमरन ग्रीन और सौरभ दुबे का बहुत बड़ा हाथ रहा. ग्रीन ने महज चार गेंदों के भीतर रयान रिकेलटन और नमन धीर को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, तो वहीं रफ्तार के नए सौदागर सौरभ दुबे ने मुंबई के दो सबसे बड़े सूरमाओं, रोहित शर्मा (16.3 करोड़) और सूर्यकुमार यादव (16.35 करोड़) को आउट कर मुंबई की कमर ही तोड़ दी.

इससे पहले, KKR के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. तीन बार की चैंपियन कोलकाता अभी भी प्लेऑफ की रेस में बनी हुई है, लेकिन उसकी किस्मत सिर्फ अपने हाथ में नहीं है, बल्कि उसे दूसरी टीमों के नतीजों पर भी निर्भर रहना होगा. इस सीजन में KKR की वापसी कराने में फिन एलन, अंगकृष रघुवंशी और कैमरन ग्रीन की तिकड़ी का अहम योगदान रहा है. अब रहाणे की कप्तानी वाली इस टीम को प्लेऑफ की उम्मीदें जिंदा रखने के लिए अपने बाकी बचे दोनों मैच हर हाल में जीतने होंगे, साथ ही यह दुआ भी करनी होगी कि पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स अपने मैच हार जाएं.

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अगर मैच बारिश में धुल गया तो क्या होगा?

अगर भारी बारिश की वजह से यह मुकाबला पूरी तरह रद्द हो जाता है, तो दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट बांट दिया जाएगा. वैसे तो इस 1 पॉइंट से मुंबई इंडियंस को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि वह पहले ही प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है, लेकिन यह इकलौता पॉइंट कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा. मैच धुलने का मतलब होगा कि KKR की प्लेऑफ में पहुंचने की बची-कुची उम्मीदें भी इसी बारिश के साथ बह जाएंगी.

Tags: IPL 2026
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