KKR vs MI Head to Head: कोलकाता और मुंबई की भिड़ंत, हेड टू हेड आकड़ों में कौन आगे

KKR vs MI Head to Head: कोलकाता नाइट राइडर्स को IPL 2026 प्लेऑफ़ में पहुँचने की अपनी उम्मीदों को ज़िंदा रखने के लिए, पहले ही बाहर हो चुकी मुंबई इंडियंस के ख़िलाफ़ अपना सब कुछ झोंक देना होगा. अगर वे हार जाते हैं, तो उनका सफ़र आधिकारिक तौर पर यहीं ख़त्म हो जाएगा, और 2025 में आठवें स्थान पर रहने के बाद, अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में यह उनका लगातार दूसरा निराशाजनक सीज़न होगा.

KKR की उम्मीदें इस बात पर भी निर्भर करेंगी कि शनिवार को पंजाब किंग्स, लखनऊ सुपर जायंट्स से हार जाए. अगर PBKS जीत जाती है, तो रविवार को दिल्ली कैपिटल्स के ख़िलाफ़ KKR का आख़िरी लीग मैच बेमानी हो जाएगा.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात टाइटन्स और सनराइज़र्स हैदराबाद पहले ही प्लेऑफ़ के लिए क्वालिफ़ाई कर चुके हैं, जबकि LSG और MI बाहर हो चुके हैं. पंजाब किंग्स (13 अंक), राजस्थान रॉयल्स (12), चेन्नई सुपर किंग्स (12), दिल्ली कैपिटल्स (12) और KKR (11) आख़िरी जगह के लिए दौड़ में बने हुए हैं.

KKR ने बेहद ख़राब शुरुआत के बाद ज़बरदस्त वापसी की है, और अपने पिछले छह मैचों में से पाँच जीते हैं. फ़िन एलन ने अपनी पिछली तीन पारियों में एक शतक और 35 गेंदों पर 93 रन बनाकर अपनी पुरानी लय हासिल कर ली है, जबकि अंगकृष रघुवंशी और कैमरन ग्रीन ने भी अपने प्रदर्शन से सबको प्रभावित किया है. रहाणे की फ़ॉर्म अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है, हालाँकि रिंकू सिंह ने एक फ़िनिशर के तौर पर लगातार बेहतरीन प्रदर्शन किया है.

KKR को वरुण चक्रवर्ती और मथीशा पथिराना की चोट को लेकर भी चिंता सता रही है. वहीं दूसरी ओर, MI इस निराशाजनक सीज़न का अंत जीत के साथ करना चाहेगी, और उम्मीद है कि चोट से उबरने के बाद हार्दिक पांड्या टीम में वापसी करेंगे.

KKR बनाम MI: IPL में आमने-सामने (Head-to-Head)

खेले गए मैच: 36

KKR जीता: 11

MI जीता: 25

ईडन गार्डन्स पिच रिपोर्ट

यहाँ खेले गए पिछले मैच में, जो KKR और GT के बीच हुआ था, 450 से ज़्यादा रन बने थे. हालाँकि, उससे पहले खेले गए मैच में, टीमों को 160 रन का आंकड़ा पार करने में काफ़ी मुश्किल हुई थी. क्या KKR के टॉप ऑर्डर की ज़बरदस्त फ़ॉर्म को देखते हुए, यह मैच भी एक और ‘बैटिंग-फ़्रेंडली’ पिच पर खेला जाएगा?

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