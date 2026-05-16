KkR vs GT Predicted Playing XI: किसे मिलेगा मौका, कौन होगा बाहर? यहां जानें गुजरात-कोलकाता की संभावित प्लेइंग 11

KkR vs GT Predicted Playing XI: गुजरात टाइटन्स और कोलकाता नाइट राइडर्स IPL 2026 के अपने मुकाबले में बिल्कुल अलग-अलग हालात में उतर रहे हैं. GT टूर्नामेंट में एक शानदार दौर से गुज़र रही है; उसने लगातार पांच मैच जीते हैं और पॉइंट्स टेबल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ बराबरी पर है, दोनों के बीच फ़र्क सिर्फ़ नेट रन रेट का है.

एक और जीत शुभमन गिल की टीम को टॉप-2 में जगह बनाने की दौड़ में आगे बढ़ा देगी. उनकी सफलता का श्रेय एक संतुलित टीम को जाता है, जिसमें एक मज़बूत टॉप ऑर्डर और मोहम्मद सिराज और कागिसो रबाडा की अगुवाई में एक शानदार गेंदबाज़ी आक्रमण शामिल है; इन दोनों ने हाल ही में सनराइज़र्स हैदराबाद की विस्फोटक बल्लेबाज़ी लाइनअप को ध्वस्त कर दिया था.

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वहीं मौजूदा चैंपियन KKR का सफ़र काफ़ी उतार-चढ़ाव भरा रहा है. सीज़न की शुरुआत में काफ़ी संघर्ष करने और मौसम की रुकावटों के कारण अपने पहले छह मैचों में सिर्फ़ एक पॉइंट हासिल करने के बाद, उन्होंने लगातार चार जीत के साथ अपने अभियान को फिर से पटरी पर लाया. हालांकि, RCB के ख़िलाफ़ मिली हार ने उन्हें प्लेऑफ़ की मुश्किल दौड़ में फंसा दिया है, जहाँ उन्हें न सिर्फ़ जीत हासिल करते रहना है, बल्कि दौड़ में बने रहने के लिए दूसरे मैचों के नतीजों पर भी निर्भर रहना होगा.

KKR बनाम GT: संभावित प्लेइंग XI

कोलकाता नाइट राइडर्स (प्लेइंग XI): अजिंक्य रहाणे (कप्तान), फिन एलन, अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), कैमरन ग्रीन, रिंकू सिंह, रोवमैन पॉवेल, मनीष पांडे, सुनील नरेन, अनुकूल रॉय, वैभव अरोड़ा, कार्तिक त्यागी. इम्पैक्ट प्लेयर: वरुण /सौरभ दुबे.

गुजरात टाइटन्स (प्लेइंग XI): साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर, निशांत सिंधु, वॉशिंगटन सुंदर, जेसन होल्डर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, अरशद खान, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज. इम्पैक्ट प्लेयर: प्रसिद्ध कृष्णा.

मौसम अपडेट

कोलकाता के मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार, खेलने के लिए स्थितियां साफ़ रहेंगी और बारिश की संभावना लगभग न के बराबर है. हालांकि शुक्रवार शाम को कोलकाता में मॉनसून से पहले के ज़ोरदार तूफ़ान आए थे, लेकिन सप्ताहांत के लिए मौसम साफ़ हो गया है. शाम के समय काफ़ी उमस (लगभग 70-80%) रहेगी.

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