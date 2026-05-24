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KKR vs DC: रनों की बारिश या विकेट का पतझड़… ईडन गार्डन्स में क्या असर दिखाएगी पिच? देखें रिपोर्ट

KKR vs DC Pitch Report: केकेआर और दिल्ली कैपिटल्स के बीच ईडन गार्डन्स में मैच खेला जाएगा. इस मैच में केकेआर को दिल्ली के खिलाफ बड़ी जीत हासिल करनी होगी, जिससे प्लेऑफ में जा सकें. देखें ईडन गार्डन्स की पिच रिपोर्ट...

By: Ankush Upadhayay | Published: May 24, 2026 3:40:00 PM IST

कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स मैच की पिच रिपोर्ट.
कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स मैच की पिच रिपोर्ट.


KKR vs DC Pitch Report: IPL 2026 का आखिरी लीग मैच यानी 70वां मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा. इस मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स की भिड़ंत होगी. यह मुकाबला रविवार की शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. इससे पहले दोपहर में राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जा रहा है. अगर इस मैच में राजस्थान को हार मिलती है, तो केकेआर के पास प्लेऑफ में जाने का मौका है. वहीं, अगर राजस्थान को जीत मिलती है, तो केकेआर का प्लेऑफ का सपना टूट जाएगा. ऐसे में केकेआर फैंस चाहेंगे कि राजस्थान को मुंबई से हार मिले.

अगर ऐसा होता है, तो केकेआर की टीम दिल्ली कैपिटल्स को बड़े मार्जिन से हराकर पंजाब किंग्स को नेट रन रेट के मामले में पीछे छोड़ सकती है. इससे केकेआर प्लेऑफ में अपनी जगह बना लेगी. अगर केकेआर को प्लेऑफ में जाना है, तो बड़ी जीत दर्ज करनी होगी. इसके लिए केकेआर के बल्लेबाजों को विस्फोटक बल्लेबाजी करनी होगी. ऐसे में आइए जानते हैं कि ईडन गार्डन्स की पिच क्या असर दिखाएगी.

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कोलकाता की पिच रिपोर्ट

केकेआर बनाम दिल्ली कैपिटल्स का मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा. यह मैदान अपने हाई-स्कोरिंग मुकाबलों के लिए जाना जाता है. इस मैदान पर अक्सर टारगेट चेज करने वाली टीम को जीत मिलती है. हालांकि पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने भी कई मुकाबले जीते हैं. ऐसे में देखा जाए, तो इस मैदान पर टॉस की कोई अहम भूमिका नहीं है, लेकिन हर टीम टारगेट चेज करना चाहती है. अगर साल 2026 के आंकड़ों पर नजर डालें, तो इस मैदान पर खेले गए 5 मैचों में 3 बार रन चेज करते हुए जीत मिली है. वहीं, 2 बार 200 से ज्यादा का स्कोर खड़ा करने वाली टीम ने जीत हासिल की है.

हेड टू हेड रिकॉर्ड

आंकड़ों पर नजर डालें, तो कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) का पलड़ा भारी दिखाई देता है. दोनों टीमों के बीच अभी तक कुल 36 मैच खेले गए हैं. इनमें से 15 मैच दिल्ली कैपिटल्स ने जीते हैं, जबकि केकेआर ने 20 मुकाबले अपने नाम किए हैं. वहीं, एक मैच बेनतीजा रहा है.

केकेआर का प्लेऑफ सिनेरियो

अगर राजस्थान रॉयल्स को मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) के खिलाफ हार मिलती है, तो केकेआर के लिए प्लेऑफ में जाने का मौका होगा. फिर केकेआर को सिर्फ पंजाब से ज्यादा नेट रन रेट करना होगा. पंजाब किंग्स के पास 15 प्वाइंट्स हैं, जबकि उनका नेट रन रेट +0.309 है. वहीं, केकेआर के पास 13 प्वाइंट्स हैं, जबकि NRR +0.011 है. अब केकेआर चाहेगी कि वह दिल्ली कैपिटल्स को इतने बड़ी मार्जिन से हराए कि उनका नेट रन रेट पंजाब से बेहतर हो जाए.

कैलकुलेशन के हिसाब से अगर दिल्ली पहले बल्लेबाजी करते हुए 180 रन बनाती है, तो केकेआर को उस टारगेट को 12 से 12.4 ओवर में हासिल करना होगा. वहीं, अगर दिल्ली 200 रन बनाती है, तो केकेआर को उस टारगेट को 12.1 से 12.4 ओवरों में जीत हासिल करना होगा. अगर ऐसा होता है कि केकेआर आईपीएल 2026 के प्लेऑफ में पहुंच जाएगी.

Tags: IPL 2026Kolkata Knight Riders
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