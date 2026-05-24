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KKR Playoffs Scenario: केकेआर को कैसे मिलेगा प्लेऑफ का टिकट? DC को कितने रन से हराना होगा, देखें समीकरण

KKR Playoffs Scenario: कोलकाता नाइट राइडर्स के पास अभी भी आईपीएल 2026 के प्लेऑफ में क्वालीफाई करने का मौका है. केकेआर आज अपना आखिरी मैच दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेलेगी.

By: Ankush Upadhayay | Published: May 24, 2026 10:47:44 AM IST

आईपीएल 2026 में केकेआर का प्लेऑफ सिनेरियो.
आईपीएल 2026 में केकेआर का प्लेऑफ सिनेरियो.


KKR Playoffs Scenario: आईपीएल 2026 के लीग स्टेज में अब सिर्फ 2 मैच बाकी हैं. अभी भी प्लेऑफ की चौथी सीट के लिए 4 टीमों के बीच रेस हो रही है. पंजाब किंग्स ने शनिवार (23 मई) को लखनऊ सुपर जायंट्स को हराकर प्लेऑफ की ओर मजबूत कदम बढ़ाया है. पंजाब किंग्स के पास अब कुल 15 प्वाइंट्स हो गए हैं. फिलहाल पंजाब की टीम प्वाइंट्स टेबल में चौथे नंबर पर पहुंच गई है. अब पंजाब किंग्स का भविष्य उनके हाथों में नहीं है. दरअसल, रविवार (24 मई) को राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच खेला जाएगा.

इसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच भी मुकाबला होगा. राजस्थान और केकेआर के पास भी प्लेऑफ में जाने का मौका है. ये दोनों टीमें आज अपना आखिरी मैच खेलेंगी. राजस्थान के लिए क्वालीफिकेशन का सिनेरियो साफ है. वह मुंबई इंडियंस को हराकर प्लेऑफ में जा सकते हैं. वहीं, केकेआर का प्लेऑफ सिनेरियो थोड़ा अलग है. जानें केकेआर के क्वालीफिकेशन का सिनेरियो…

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केकेआर का प्लेऑफ सिनेरियो

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के पास 13 मैचों के बाद 13 प्वाइंट्स हैं. केकेआर की टीम अभी प्वाइंट्स टेबल में छठे पायदान पर है. केकेआर के पास अभी एक मैच बाकी है, जिसे जीतने के बाद वह 15 प्वाइंट्स तक पहुंच जाएगी. हालांकि यह मैच जीतने के बाद केकेआर का क्वालीफिकेशन पक्का नहीं होगा. अगर केकेआर को क्वालीफाई करना है, तो वह चाहेगी मुंबई इंडियंस रविवार को राजस्थान रॉयल्स को हरा दे.

अगर ऐसा होता है कि केकेआर के पास अगला मैच जीतकर 15 प्वाइंट्स तक पहुंचने का मौका होगा, जबकि राजस्थान 14 प्वाइंट्स पर ही रह जाएगी. राजस्थान की हार के बाद अगर केकेआर की टीम दिल्ली कैपिटल्स को हरा देती है, तो भी उनका प्लेऑफ टिकट पक्का नहीं होगा. दरअसल, पंजाब किंग्स का नेट रन रेट केकेआर से काफी बेहतर है. ऐसे में केकेआर को दिल्ली के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज करनी होगी, जिससे उनका NRR पंजाब किंग्स से बेहतर हो जाए.

केकेआर को दर्ज करनी होगी इतनी बड़ी जीत

पंजाब किंग्स (Punjab Kings) के पास 15 प्वाइंट्स हैं, जबकि उनका नेट रन रेट +0.309 है. वहीं, केकेआर के पास 13 प्वाइंट्स हैं, जबकि NRR +0.011 है. अब केकेआर चाहेगी कि वह दिल्ली कैपिटल्स को इतने बड़ी मार्जिन से हराए कि उनका नेट रन रेट पंजाब से बेहतर हो जाए. कैलकुलेशन के हिसाब से अगर दिल्ली पहले बल्लेबाजी करते हुए 180 रन बनाती है, तो केकेआर को उस टारगेट को 12 से 12.4 ओवर में हासिल करना होगा. वहीं, अगर दिल्ली 200 रन बनाती है, तो केकेआर को उस टारगेट को 12.1 से 12.4 ओवरों में जीत हासिल करना होगा.

वहीं, अगर केकेआर पहले बल्लेबाजी करते हुए 200 रन बनाती है, तो उन्हें दिल्ली को कम से कम 77 रनों से हराना होगा. इसके अलावा अगर केकेआर 225 रन बनाती है, तो उन्हें 76 रनों से दिल्ली को हराना होगा. वहीं, 180 रन बनाने पर केकेआर को दिल्ली को 78 रन से हराना होगा. अगर ऐसा होता है कि केकेआर आईपीएल 2026 के प्लेऑफ में पहुंच जाएगी. हालांकि यह तभी संभव होगा कि जब राजस्थान रॉयल्स को मुंबई इंडियंस से हार मिले. अगर राजस्थान को जीत मिलती है, तो सारा कैलकुलेशन बर्बाद हो जाएगा.

Tags: IPL 2026Kolkata Knight Riders
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