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KKR Playoffs Scenario: RCB से मिली हार, फिर भी प्लेऑफ में जा सकती है KKR, देखें समीकरण

KKR Playoffs Scenario: आरसीबी से मिली हार के बाद केकेआर के लिए प्लेऑफ की राह मुश्किल हो गई है. केकेआर को अब प्लेऑफ में जाने के लिए दूसरी टीमों पर निर्भर रहना होगा. देखें ताजा समीकरण...

By: Ankush Upadhayay | Published: May 14, 2026 2:25:23 PM IST

कोलकाता नाइट राइडर्स के प्लेऑफ में जाने का समीकरण.
कोलकाता नाइट राइडर्स के प्लेऑफ में जाने का समीकरण.


KKR Playoffs Scenario: आईपीएल 2026 में प्लेऑफ की रेस रोमांचक हो गई है. सीजन की शुरुआत में खराब प्रदर्शन करने वाली कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) अभी भी प्लेऑफ की रेस में बनी हुई है. हालांकि बुधवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मिली हार के बाद केकेआर की उम्मीदों पर पानी फिर गया है. आरसीबी ने 13 मई को रायपुर में खेले गए मैच में केकेआर को 6 विकेट से हरा दिया. इस जीत के साथ आरसीबी नंबर-1 पर पहुंच गई, लेकिन केकेआर को भारी नुकसान हो गया.

दरअसल, केकेआर के खाते में अभी सिर्फ 9 प्वाइंट्स हैं. केकेआर ने अपना 12वां मैच आरसीबी के खिलाफ खेला, जो प्लेऑफ के लिहाज से काफी अहम था. हालांकि उन्हें इस मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा. इस मैच के केकेआर का प्लेऑफ में जाने का समीकरण बदल गया है.

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प्लेऑफ कैसे पहुंचेगी केकेआर?

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के लिए प्लेऑफ में जाने की उम्मीदें अभी भी जिंदा हैं. फिलहाल केकेआर के पास 11 मैचों के बाद 9 प्वाइंट्स हैं. केकेआर के पास लीग स्टेज में अभी 3 मैच बाकी हैं. प्लेऑफ में जाने के लिए कम से कम 16 प्वाइंट्स की जरूरत है. ऐसे में अगर केकेआर अपने अगले तीनों मैच जीत लेती है, तो भी वह सिर्फ 15 अंकों तक पहुंच पाएगी.

हालांकि कई बार 14 प्वाइंट्स के साथ ही टीमें प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर चुकी हैं. ऐसे में केकेआर की उम्मीदें भी जिंदा हैं, लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब टॉप-4 में से किसी एक टीम के पास सिर्फ 14 प्वाइंट्स हों. ऐसे में साफ है कि केकेआर का भाग्य अब उनके हाथ में नहीं है. प्लेऑफ में जाने के लिए केकेआर को दूसरी टीमों के रिजल्ट पर निर्भर रहना होगा.

आरसीबी-गुजरात के पास 16-16 अंक

आरसीबी और गुजरात टाइटंस के पास सबसे ज्यादा 16-16 प्वाइंट्स हैं. ये दोनों टीमें प्वाइंट्स टेबल में टॉप-2 में बनी हुई हैं. इसके अलावा सनराइजर्स हैदराबाद की टीम तीसरे नंबर पर है, जिनके खाते में 14 अंक हैं. फिलहाल हैदराबाद के पास भी 2 मैच बाकी हैं. ऐसे में हैदराबाद की टीम 16 प्वाइंट्स तक पहुंच सकती है. वहीं, पंजाब किंग्स की टीम चौथे नंबर पर है, जिनके खाते में 13 अंक हैं. पंजाब को अभी 3 मैच खेलने हैं. इससे पंजाब की टीम अधिकतम 19 प्वाइंट्स तक पहुंच सकती है.

CSK-RR भी रेस में शामिल

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और राजस्थान रॉयल्स (RR) की टीम अभी भी प्लेऑफ की रेस में शामिल हैं. इन दोनों ही टीमों के पास 12-12 अंक हैं, जबकि उनके 3 मैच बाकी हैं. ऐसे में अगर ये दोनों टीमों अपने सभी 3 मैच जीत जाती हैं, तो प्लेऑफ में पहुंच जाएंगी. हालांकि अगर 2-2 मैच भी जीतती हैं, तो भी प्लेऑफ की दहलीज पर पहुंच जाएंगी, लेकिन उनकी क्वालीफिकेशन नेट रन रेट के आधार पर होगा. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी टीमें प्लेऑफ में जगह बना पाएंगी.

Tags: IPL 2026Kolkata Knight Riders
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