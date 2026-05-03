Andre Russel Wife: बेहद हॉट है जैसम लोरा, बोल्ड फोटोज से मचाती है तहलका, पेशे से मॉडल

Andre Russel Wife Jassym Lora: आंद्रे रसेल अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और दमदार ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए दुनियाभर में मशहूर हैं, लेकिन उनकी पत्नी जैसम लोरा भी किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. सोशल मीडिया पर उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है और वह अक्सर क्रिकेट फैंस के बीच चर्चा का विषय बनी रहती हैं. जैसम लोरा एक मॉडल, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, वह वेस्टइंडीज ऑलराउंडर और कोलकाता नाइट राइडर्स स्टार आंद्रे रसेल की वाइफ है.

अमेरिका में जन्मी जैसम फैशन, फिटनेस और लाइफस्टाइल कंटेंट के लिए सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय हैं. आंद्रे रसेल और जैसम लोरा की लव स्टोरी भी काफी दिलचस्प रही है. रसेल ने खुद कई बार बताया है कि उन्हें जैसम से पहली नजर में प्यार हो गया था. दोनों ने कई साल तक एक-दूसरे को डेट किया, जिसके बाद 2016 में उन्होंने शानदार समारोह में शादी रचाई. जैसम लोरा हमेशा आंद्रे रसेल के क्रिकेट करियर में उनका समर्थन करती नजर आती हैं.

वह अक्सर इंडियन प्रीमियर लीग के दौरान स्टेडियम में मौजूद रहती हैं और कोलकाता नाइट राइडर्स के मैचों में अपने पति का उत्साह बढ़ाती दिखाई देती हैं. उनकी स्टाइलिश मौजूदगी कई बार सोशल मीडिया पर वायरल भी हो चुकी है. हालांकि, रसेल अब नहीं खेलते हैं तो ऐसे में वह कम ही दिखाई देती है. ग्लैमरस छवि के अलावा जैसम एक समर्पित मां भी हैं और अक्सर अपनी बेटी के साथ पारिवारिक तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करती हैं.

वह अपने बिजनेस और पारिवारिक जीवन के बीच संतुलन बनाए रखते हुए रसेल के क्रिकेट करियर में भी सक्रिय रूप से साथ देती हैं. आईपीएल की सबसे चर्चित क्रिकेट WAGs में शामिल जैसम लोरा अपनी खूबसूरती, फैशन सेंस और आंद्रे रसेल के साथ मजबूत रिश्ते के लिए फैंस के बीच काफी लोकप्रिय हैं. जैसे-जैसे आंद्रे रसेल KKR के सबसे बड़े सितारों में बने हुए हैं, वैसे-वैसे जैसम लोरा भी मैदान के बाहर उनकी सबसे बड़ी सपोर्टर बनी हुई हैं.