IPL 2026 में KKR का बड़ा दांव फेल! जिस खिलाड़ी पर खर्च किए करोड़ों – वो पहले ही मैच में हुआ सीजन से बाहर

Kolkata Knight Riders News: आईपीएल 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं. टीम को आखिरी लीग मैच से पहले बड़ा झटका लगा है, क्योंकि स्टार तेज गेंदबाज मतीषा पथिराना (Matheesha Pathirana) हैमस्ट्रिंग चोट के कारण पूरे सीजन से बाहर हो गए हैं. गुजरात टाइटंस के खिलाफ मुकाबले में वह सिर्फ 1.2 ओवर गेंदबाजी कर पाए थे, जिसके बाद उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा.

18 करोड़ खर्च करने के बाद भी नहीं मिला फायदा

KKR ने मेगा ऑक्शन में मतीषा पथिराना पर 18 करोड़ रुपये की बड़ी रकम खर्च की थी. टीम उन्हें डेथ ओवरों का सबसे बड़ा हथियार मान रही थी, लेकिन चोटों के कारण वह उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके. यह उनका सीजन का पहला मुकाबला भी था, जिसका फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे थे.

चोटों ने बिगाड़ा पूरा सीजन

पथिराना पहले से ही फिटनेस समस्याओं से जूझ रहे थे. टी20 वर्ल्ड कप के दौरान उन्हें बाएं पैर की काफ इंजरी हुई थी. इसी वजह से उन्हें शुरुआती मैचों के लिए श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड से NOC भी नहीं मिली थी. वह अप्रैल के बीच में टीम के साथ जुड़े, लेकिन वापसी ज्यादा लंबी नहीं चल सकी.

लुवनिथ सिसोदिया को मिला बड़ा मौका

लुवनिथ सिसोदिया (Luvnith Sisodia) को पथिराना के रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में शामिल किया गया है. कर्नाटक के लिए घरेलू क्रिकेट खेलने वाले सिसोदिया बाएं हाथ के विकेटकीपर-बल्लेबाज हैं. उन्होंने अब तक 15 टी20 मैच खेले हैं, लेकिन आईपीएल डेब्यू का इंतजार अभी बाकी है.

दिल्ली के खिलाफ नए कॉम्बिनेशन के साथ उतरेगी KKR

पथिराना के बाहर होने से KKR की गेंदबाजी कमजोर जरूर हुई है, लेकिन टीम अब नए संयोजन के साथ आखिरी लीग मुकाबले में उतरेगी. सिसोदिया के पास खुद को साबित करने का शानदार मौका होगा, जबकि टीम प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखने की कोशिश करेगी.

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