KKR के ऑलराउंडर की अचानक इंडिया ‘ए’ में एंट्री, SRH के खिलाड़ी को किया रिप्लेस, कब खेलेंगे मैच?

Anukul Roy India A Squad: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इंडिया ए की स्क्वाड में बदलाव किया है. कोलकाता नाइट राइडर्स के युवा ऑलराउंडर अनुकूल रॉय को श्रीलंका में होने वाली ट्राई सीरीज के लिए इंडिया ए की स्क्वाड में शामिल किया गया है. अनुकूल रॉय ने स्क्वाड में सनराइजर्स हैदराबाद के स्पिन ऑलराउंडर हर्ष दुबे को रिप्लेस किया है.

दरअसल, हर्ष दुबे को पहले इंडिया ए में चुना गया है. हालांकि फिर उन्हें भारत की टेस्ट और वनडे टीम में जगह मिल गई. हर्ष दुबे को पहली बार टीम इंडिया में मौका दिया गया है. ऐसे में इंडिया ए की स्क्वाड में हर्ष दुबे की जगह अनुकूल रॉय को शामिल किया गया. बीसीसीआई ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी है.

कौन हैं अनुकूल रॉय?

27 साल के अनुकूल रॉय झारखंड के उभरते हुए युवा ऑलराउंडर हैं. आईपीएल 2026 में अनुकूल रॉय केकेआर की ओर से खेल रहे हैं. अनुकूल रॉय ने आईपीएल में अपने दमदार प्रदर्शन से खूब प्रभावित किया है. उन्होंने इस सीजन 13 मैच खेले हैं. इस दौरान 11 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 9.45 की इकॉनमी से 8 विकेट हासिल किए हैं.

वहीं, बल्लेबाजी करते हुए 6 पारियों में 138.70 की स्ट्राइक रेट से 43 रन बनाए हैं. हालांकि बल्लेबाजी में अनुकूल रॉय को ज्यादा मौके नहीं मिले हैं. अनुकूल रॉय ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवॉर्ड हासिल किया था. इसके अलावा अनुकूल रॉय साल 2018 में पृथ्वी शॉ की कप्तानी में अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम का भी हिस्सा रह चुके हैं.

🚨 News🚨 Anukul Roy added to India A squad for the upcoming tri-series in Sri Lanka. He replaces Harsh Dubey, who has received his maiden call-up to #TeamIndia‘s Test and ODI squads. More Details 🔽https://t.co/NJ7a2YRcRs — BCCI (@BCCI) May 21, 2026

कब से खेले जाएंगे मैच?

आईपीएल 2026 खत्म होने के बाद से श्रीलंका में इंडिया ए, अफगानिस्तान ए और श्रीलंका ए के बीच ट्राई सीरीज खेली जाएगी. यह सीरीज 9 से 21 जून तक खेला जाएगा. इस सीरीज के बाद श्रीलंका ए और इंडिया ए के बीच 2 बहुदिवसीय (टेस्ट) मैच भी खेले जाएंगे. हालांकि अभी लाल गेंद से खेले जाने वाली सीरीज के लिए स्क्वाड का एलान नहीं किया गया है.

इंडिया ए की नई स्क्वाड

तिलक वर्मा (कप्तान), प्रियांश आर्य, वैभव सूर्यवंशी, रियान पराग (उप-कप्तान), आयुष बडोनी, निशांत सिंधु, सूर्यांश शेडगे, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), विप्रज निगम, यश ठाकुर, युद्धवीर सिंह, अंशुल कंबोज, अरशद खान, अनुकूल रॉय.

ये भी पढ़ें: 1983 वर्ल्ड कप जीत के बाद स्कॉच-बीयर की पार्टी… इंटरनेट पर वायरल बिल ने खोले ‘राज’! जानें सच्चाई