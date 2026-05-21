Home > क्रिकेट > KKR के ऑलराउंडर की अचानक इंडिया ‘ए’ में एंट्री, SRH के खिलाड़ी को किया रिप्लेस, कब खेलेंगे मैच?

KKR के ऑलराउंडर की अचानक इंडिया ‘ए’ में एंट्री, SRH के खिलाड़ी को किया रिप्लेस, कब खेलेंगे मैच?

Anukul Roy India A Squad: केकेआर के स्टार ऑलराउंडर अनुकूल रॉय को इंडिया ए स्क्वाड में शामिल किया गया है. अनुकूल रॉय को हर्ष दुबे की जगह टीम में मौका मिला है. जानें कब खेलेंगे मैच...

By: Ankush Upadhayay | Last Updated: May 21, 2026 3:59:09 PM IST

अनुकूल रॉय को इंडिया ए में मिला मौका.
अनुकूल रॉय को इंडिया ए में मिला मौका.


Anukul Roy India A Squad: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इंडिया ए की स्क्वाड में बदलाव किया है. कोलकाता नाइट राइडर्स के युवा ऑलराउंडर अनुकूल रॉय को श्रीलंका में होने वाली ट्राई सीरीज के लिए इंडिया ए की स्क्वाड में शामिल किया गया है. अनुकूल रॉय ने स्क्वाड में सनराइजर्स हैदराबाद के स्पिन ऑलराउंडर हर्ष दुबे को रिप्लेस किया है.

दरअसल, हर्ष दुबे को पहले इंडिया ए में चुना गया है. हालांकि फिर उन्हें भारत की टेस्ट और वनडे टीम में जगह मिल गई. हर्ष दुबे को पहली बार टीम इंडिया में मौका दिया गया है. ऐसे में इंडिया ए की स्क्वाड में हर्ष दुबे की जगह अनुकूल रॉय को शामिल किया गया. बीसीसीआई ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी है.

You Might Be Interested In

कौन हैं अनुकूल रॉय?

27 साल के अनुकूल रॉय झारखंड के उभरते हुए युवा ऑलराउंडर हैं. आईपीएल 2026 में अनुकूल रॉय केकेआर की ओर से खेल रहे हैं. अनुकूल रॉय ने आईपीएल में अपने दमदार प्रदर्शन से खूब प्रभावित किया है. उन्होंने इस सीजन 13 मैच खेले हैं. इस दौरान 11 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 9.45 की इकॉनमी से 8 विकेट हासिल किए हैं.

वहीं, बल्लेबाजी करते हुए 6 पारियों में 138.70 की स्ट्राइक रेट से 43 रन बनाए हैं. हालांकि बल्लेबाजी में अनुकूल रॉय को ज्यादा मौके नहीं मिले हैं. अनुकूल रॉय ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवॉर्ड हासिल किया था. इसके अलावा अनुकूल रॉय साल 2018 में पृथ्वी शॉ की कप्तानी में अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम का भी हिस्सा रह चुके हैं.

कब से खेले जाएंगे मैच?

आईपीएल 2026 खत्म होने के बाद से श्रीलंका में इंडिया ए, अफगानिस्तान ए और श्रीलंका ए के बीच ट्राई सीरीज खेली जाएगी. यह सीरीज 9 से 21 जून तक खेला जाएगा. इस सीरीज के बाद श्रीलंका ए और इंडिया ए के बीच 2 बहुदिवसीय (टेस्ट) मैच भी खेले जाएंगे. हालांकि अभी लाल गेंद से खेले जाने वाली सीरीज के लिए स्क्वाड का एलान नहीं किया गया है.

इंडिया ए की नई स्क्वाड

तिलक वर्मा (कप्तान), प्रियांश आर्य, वैभव सूर्यवंशी, रियान पराग (उप-कप्तान), आयुष बडोनी, निशांत सिंधु, सूर्यांश शेडगे, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), विप्रज निगम, यश ठाकुर, युद्धवीर सिंह, अंशुल कंबोज, अरशद खान, अनुकूल रॉय. 

ये भी पढ़ें: 1983 वर्ल्ड कप जीत के बाद स्कॉच-बीयर की पार्टी… इंटरनेट पर वायरल बिल ने खोले ‘राज’! जानें सच्चाई

Tags: harsh dubey
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सुबह खाली पेट कॉफी पीना सही या गलत?

May 21, 2026

चिया सीड्स की 4 मजेदार और हेल्दी डिशेज

May 21, 2026

IPL 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, 15...

May 21, 2026

दही खाने का सही समय क्या है? 90% लोग नहीं...

May 21, 2026

गर्मी से राहत दिलाएगी ठंडी-ठंडी पुदीना शिकंजी

May 20, 2026

पतले और झड़ते बालों से राहत दिलाएंगे ये 5 तेल

May 20, 2026
KKR के ऑलराउंडर की अचानक इंडिया ‘ए’ में एंट्री, SRH के खिलाड़ी को किया रिप्लेस, कब खेलेंगे मैच?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

KKR के ऑलराउंडर की अचानक इंडिया ‘ए’ में एंट्री, SRH के खिलाड़ी को किया रिप्लेस, कब खेलेंगे मैच?
KKR के ऑलराउंडर की अचानक इंडिया ‘ए’ में एंट्री, SRH के खिलाड़ी को किया रिप्लेस, कब खेलेंगे मैच?
KKR के ऑलराउंडर की अचानक इंडिया ‘ए’ में एंट्री, SRH के खिलाड़ी को किया रिप्लेस, कब खेलेंगे मैच?
KKR के ऑलराउंडर की अचानक इंडिया ‘ए’ में एंट्री, SRH के खिलाड़ी को किया रिप्लेस, कब खेलेंगे मैच?