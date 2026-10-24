Home > खेल > MI New Head Coach: मुंबई इंडियंस का दिवाली धमाका! कीरोन पोलार्ड को बनाया नया हेड कोच, IPL 2027 में संभालेंगे कमान

MI New Head Coach: मुंबई इंडियंस का दिवाली धमाका! कीरोन पोलार्ड को बनाया नया हेड कोच, IPL 2027 में संभालेंगे कमान

MI New Head Coach: मुंबई इंडियंस ने IPL 2027 से पहले अपने नए हेड कोच का एलान कर दिया है. फ्रेंचाइजी ने कीरोन पोलार्ड को अपना नया हेड कोच बनाया है, जो अगले सीजन से महेला जयवर्धने की जगह लेंगे. कीरोन पोलार्ड लंबे समय से मुंबई इंडियंस के साथ खिलाड़ी और कोचिंग स्टाफ के तौर पर जुडे़ हुए थे.

By: Ankush Upadhayay | Published: October 24, 2026 10:38:17 AM IST

कीरोन पोलार्ड बने मुंबई इंडियंस के नए हेड कोच.
कीरोन पोलार्ड बने मुंबई इंडियंस के नए हेड कोच.


MI New Head Coach: IPL 2027 से पहले मुंबई इंडियंस ने बड़ा फैसला लिया है. मुंबई इंडियंस ने वेस्टइंडीज के पूर्व धाकड़ ऑलराउंडर कीरोन पोलार्ड को अपना नया हेड कोच बनाया है. कीरोन पोलार्ड IPL 2027 में मुंबई इंडियंस के हेड कोच के तौर पर काम करेंगे. इससे पहले वह बैटिंग कोच के तौर पर टीम के साथ जुड़े हुए थे, जबकि वे कई सालों तक मुंबई इंडियंस के लिए खिलाड़ी के तौर पर भी खेल चुके हैं. उन्होंने 12 साल तक मुंबई इंडियंस की जर्सी में IPL खेला, लेकिन साल 2022 में रिटायरमेंट का एलान कर दिया. हालांकि संन्यास के बाद भी वो मुंबई इंडियंस के साथ ही जुड़े रहे. अब उन्हें टीम का नया बॉस बना दिया गया है. कीरोन पोलार्ड IPL 2027 में महेला जयवर्धने की जगह संभालेंगे, जिन्होंने हाल ही में हेड कोच के पद से इस्तीफा दिया था.

खबर अपडेट की जा रही है…

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Tags: home-hero-pos-9IPL 2027Kieron Pollardmumbai indians
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