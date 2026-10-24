MI New Head Coach: मुंबई इंडियंस का दिवाली धमाका! कीरोन पोलार्ड को बनाया नया हेड कोच, IPL 2027 में संभालेंगे कमान

MI New Head Coach: IPL 2027 से पहले मुंबई इंडियंस ने बड़ा फैसला लिया है. मुंबई इंडियंस ने वेस्टइंडीज के पूर्व धाकड़ ऑलराउंडर कीरोन पोलार्ड को अपना नया हेड कोच बनाया है. कीरोन पोलार्ड IPL 2027 में मुंबई इंडियंस के हेड कोच के तौर पर काम करेंगे. इससे पहले वह बैटिंग कोच के तौर पर टीम के साथ जुड़े हुए थे, जबकि वे कई सालों तक मुंबई इंडियंस के लिए खिलाड़ी के तौर पर भी खेल चुके हैं. उन्होंने 12 साल तक मुंबई इंडियंस की जर्सी में IPL खेला, लेकिन साल 2022 में रिटायरमेंट का एलान कर दिया. हालांकि संन्यास के बाद भी वो मुंबई इंडियंस के साथ ही जुड़े रहे. अब उन्हें टीम का नया बॉस बना दिया गया है. कीरोन पोलार्ड IPL 2027 में महेला जयवर्धने की जगह संभालेंगे, जिन्होंने हाल ही में हेड कोच के पद से इस्तीफा दिया था.

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