MI छोड़ ‘दुश्मन’ टीम में पहुंचे कीरोन पोलार्ड, पहली बार पहनेंगे Super Kings की जर्सी, कितने में बिके?

Kieron Pollard Joins Super Kings: वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर कीरोन पोलार्ड अब चेन्नई सुपर किंग्स फ्रेंचाइजी के लिए खेलते नजर आएंगे. जोबर्ग सुपर किंग्स ने 2027 SA 20 सीजन के लिए कीरोन पोलार्ड को अपना हिस्सा बनाया है. इससे पहले कीरोन पोलार्ड MI केपटाउन के लिए खेलते थे, लेकिन अब वो सुपर किंग्स की जर्सी में नजर आएंगे. कीरोन पोलार्ड ने अभी तक चेन्नई सुपर किंग्स की फ्रेंचाइजी के लिए किसी भी लीग में नहीं खेला है. वह हमेशा से मुंबई इंडियंस का हिस्सा रहे है.

साल 2010 में मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) ने पहली बार कीरोन पोलार्ड को अपनी टीम में शामिल किया था. उसके बाद से वो मुंबई इंडियंस के लिए पहले ऑलराउंडर के तौर पर खेलते रहे और फिर सपोर्ट स्टाफ के तौर पर काम किया. इस दौरान उन्होंने मुंबई इंडियंस की अन्य फ्रेंचाइजियों के लिए खेला. अब वो पहली बार चेन्नई सुपर किंग्स की फैमिली का हिस्सा बने हैं.

सुपर किंग्स ने पोलार्ड को कितने में खरीदा?

कीरोन पोलार्ड (Kieron Pollard) की पहली बार सुपर किंग्स फ्रेंचाइजी में एंट्री की है. बुधवार को साउथ अफ्रीका टी20 लीग के 5वें सीजन का ऑक्शन हुआ. इस ऑक्शन में जोबर्ग सुपर किंग्स ने कीरोन पोलार्ड को खरीद लिया. सुपर किंग्स की फ्रेंचाइजी ने 39 साल के पोलार्ड को 1.5 मिलियन रैंड में खरीदा है. यह रकम भारतीय रुपये में करीब 87 लाख रुपये बनती है.

Pollard is a Super King. Yes, you read that right! Now read that again! 😉💛 #WhistleForJoburg https://t.co/Y3FIhzgNI7 — Joburg Super Kings (@JSKSA20) October 7, 2026

SA20 2027 का सबसे महंगा खिलाड़ी

SA20 2027 के ऑक्शन में सबसे बड़ी बोली सिर्फ 18 साल के युवा ऑलराउंडर पर लगी. साउथ अफ्रीका U19 क्रिकेटर जेसन रोल्स इस सीजन सबसे महंगे खिलाड़ी रहे. सुपर किंग्स ने रोल्स को 2.9 मिलियन रैंड (करीब 1.69 करोड़ रुपये) में अपने साथ जोड़ा. पोलार्ड और रोल्स पर पैसा खर्च करने के बाद सुपर किंग्स के पास कम पैसे बचे. हालांकि फिर उन्होंने 4 और खिलाड़ियों को खरीदकर अपना रोस्टर पूरा किया.

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पोलार्ड का शानदार टी20 करियर

कीरोन पोलार्ड दुनिया के दिग्गज टी20 बल्लेबाजों में गिने जाते हैं. वह साल 2006 से ही टी20 फॉर्मेट में खेल रहे हैं. मौजूदा समय में पोलार्ड टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज हैं. उन्होंने टी20 में 14,999 रन बनाए हैं.