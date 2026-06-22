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Video: पहले पिच पर टक्कर, फिर आंखों-आखों में हुई जंग, MLC में कीरोन पोलार्ड से भिड़ा अमेरिकी खिलाड़ी

MLC Fight Video: MLC के रोमांचक मुकाबले में कीरोन पोलार्ड और अमेरिका में जन्मे क्रिकेटर शुभम रंजने के बीच भिड़ंत हो गई. पहले दोनों खिलाड़ी पिच पर टकरा गए, जिसके बाद उनके बीच तीखी बहस भी हुई. देखें वीडियो...

By: Ankush Upadhayay | Published: June 22, 2026 2:32:50 PM IST

MLC में कीरोन पोलार्ड और शुभम रंजने के बीच हुई तीखी बहस.
MLC में कीरोन पोलार्ड और शुभम रंजने के बीच हुई तीखी बहस.


MLC Fight Video: वेस्टइंडीज के पूर्व धाकड़ ऑलराउंडर कीरोन पोलार्ड मेजर सुपर लीग (MLC) में अमेरिका में जन्मे खिलाड़ी से भारी विवाद हो गया. दरअसल, 21 जून यानी रविवार को एमआई न्यूयॉर्क और टेक्सास सुपर किंग्स के  बीच मुकाबले खेला गया. इस मैच में एमआई न्यूयॉर्क की ओर से खेल रहे कीरोन पोलार्ड और टेक्सास सुपर किंग्स के खिलाड़ी शुभम रंजने से भिड़ंत हो गई. पहले दोनों खिलाड़ी पिच पर भिड़े, जिसके बाद माहौल गरमा गया. इसके बाद पोलार्ड और शुभम रंजने ने एक-दूसरे को आंखों से तेवर दिखाए और मानसिक दबाव बनाने की कोशिश की. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

वायरल वीडियो में क्या दिखा?

दरअसल, यह घटना टेक्सास सुपर किंग्स की बल्लेबाजी के दौरान 12वें ओवर में हुई. टेक्सास सुपर किंग्स की ओर से शुभम रंजने और मिलिंद कुमार बल्लेबाजी कर रहे थे. इस दौरान कीरोन पोलार्ड (Kieron Pollard) गेंदबाजी करने आए. पोलार्ड की पहली ही गेंद शुभम रंजने ने चौका लगा दिया. इसके बाद दूसरी गेंद पर 2 रन चुराने के चक्कर में बल्लेबाज शुभम रंजने की पिच पर कीरोन पोलार्ड से जोरदार टक्कर हो गई. रंजने अपनी लाइन पर दौड़ते हुए चले गए, जबकि पोलार्ड गेंद डालने के बाद अपनी जगत पर ही खड़े रहे. वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पोलार्ड और रंजने की बीच जोरदार टक्कर हुई थी, जिसके बाद दोनों खिलाड़ियों के हाव-भाव बदल गए थे.

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टक्कर के बाद शुरू हुआ हाईवोल्टेज ड्रामा

पोलार्ड और शुभम रंजने की पिच पर टक्कर होने के बाद असली हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. दरअसल, कीरोन पोलार्ड अगली गेंद डालने से पहले अपने एक्शन में रुक गए और बल्लेबाज को घूरने लगे. शुभम रंजने ने भी इसका जवाब दिया और जब पोलार्ड अगली गेंद डालने आए, तो वह क्रीज से हट गए. इसके बाद दोनों खिलाड़ियों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई. मामले को बिगड़ता देख मैदान पर मौजूद ऑन फील्ड अंपायर ने विवाद को शांत कराया.

कैसा रहा मुकाबला?

मैच की बात करें, तो टेक्सास सुपर किंग्स (TSK) ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 19.2 ओवर में 158 रन बनाए. इसके जवाब में उतरी एमाआई न्यूयॉर्क ने 8 विकेट बाकी रहते ही 17.4 ओवर में टारगेट चेज कर लिया. एमआई न्यूयॉर्क के कप्तान निकोलस पूरन ने नाबाद 68 रनों की पारी खेली.

Tags: Kieron Pollardviral video
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