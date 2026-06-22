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Video: 12 साल बाद भी वही गुस्सा… स्टार्क के बाद पाकिस्तानी गेंदबाज से भिड़े पोलार्ड, मारने के लिए उठाया बल्ला!

Viral Video: MLC 2026 के एक मैच में कीरोन पोलार्ड और पाकिस्तानी गेंदबाज आसिफ महमूद के बीच मैदान पर विवाद देखने को मिला. आसिफ महमूद ने बल्लेबाज की ओर गेंद फेंकने का इशारा किया, जिस पर पोलार्ड ने भी अपना बल्ला उठा लिया. देखिए वीडियो...

By: Ankush Upadhayay | Published: June 22, 2026 4:54:23 PM IST

MLC में पाकिस्तानी गेंदबाज से भिड़े कीरोन पोलार्ड.
MLC में पाकिस्तानी गेंदबाज से भिड़े कीरोन पोलार्ड.


Viral Video: मेजर क्रिकेट लीग (MLC) 2026 में एमआई न्यूयॉर्क और वाशिंगटन फ्रीडम के बीच खेले गए मैच में हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. मैच के दौरान एमआई न्यूयॉर्क के धाकड़ ऑलराउंडर कीरोन पोलार्ड का पाकिस्तानी गेंदबाज आसिफ महमूद से विवाद हो गया. कीरोन पोलार्ड और आसिफ के बीच मैदान पर तीखी बहस हुई, जिसका वीडियो भी सामने आया है. इस वीडियो के देख फैंस को 12 साल पुरानी आईपीएल घटना याद गई, जब कीरोन पोलार्ड (Kieron Pollard) का ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क से विवाद हुआ था. उसी विवाद को रिपीट एमएलसी के मुकाबले में देखने को मिला. नीचे देखें वीडियो…

क्या है पूरा मामला?

यह घटना न्यूयॉर्क की पारी के दौरान 9वें ओवर की आखिरी गेंद पर देखने को मिली. वाशिंगटन फ्रीडम की ओर से पाकिस्तानी गेंदबाज आसिफ महमूद ने कीरोन पोलार्ड को गेंद डाली. इस पर पोलार्ड ने गेंद को सीधे गेंदबाज की दिशा में खेला. आसिफ महमूद ने गेंद हाथ में आते ही बल्लेबाज की ओर फेंकने का इशारा किया. फिर  क्या था पोलार्ड ने भी करारा जवाब दिया और गेंदबाज की ओर इशारा करते हुए बल्ला ऊपर उठा लिया. इस दौरान मैदान पर तनाव का माहौल बन गया. गनीमत रही कि यह विवाद जल्दी शांत हो गया. हालांकि यह पहली बार नहीं है, जब कीरोन पोलार्ड ने इस तरह से गेंदबाज के सामने बल्ला उठाया है. इससे पहले आईपीएल 2014 में भी वह ऐसा कर चुके हैं.

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जब मिचेल स्टार्क से भिड़े थे पोलार्ड

दरअसल, साल 2014 के आईपीएल में कीरोन पोलार्ड और मिचेल स्टार्क (Mitchell Starc) के बीच विवाद हुआ था. उस समय पोलार्ड ने मिचेल स्टार्क को मारने के लिए बल्ला उठाया था. यह मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेले गए मैच में हुई थी. इस घटना को आईपीएल इतिहास के सबसे बड़े विवादों में गिना जाता है. ऐसे में जब एमएलसी में पोलार्ड ने पाकिस्तानी गेंदबाज के सामने ऐसे बल्ला उठाया, तो फैंस को मिचेल स्टार्क वाली घटना याद आ गई.

पोलार्ड की टीम को मिली हार

मैच की बात करें, तो वाशिंगटन फ्रीडम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बोर्ड पर 245 रन लगा दिए. इसके जवाब में उतरी एमआई न्यूयॉर्क 215 रन ही बना पाई, जिसके चलते   वाशिंगटन फ्रीडम ने 30 रन से मैच जीत लिया. इस मुकाबले में कीरोन पोलार्ड ने 56 गेंद पर नाबाद 100 रनों की पारी खेली, लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए.

Tags: Kieron Pollardviral video
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