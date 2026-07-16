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कायरन पोलार्ड ने रचा इतिहास, टी20 में 1000 छक्के जड़ने वाले दूसरे बल्लेबाज बने, पहले कौन कर चुका ऐसा?

वेस्टइंडीज के दिग्गज ऑलराउंडर कीरोन पोलार्ड ने टी20 क्रिकेट में 1000 छक्के पूरे कर इतिहास रच दिया. वह क्रिस गेल के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बने.

By: Satyam Sengar | Published: July 16, 2026 6:30:43 PM IST

कायरन पोलार्ड ने टी20 में पूरे किए 1000 छक्के.
कायरन पोलार्ड ने टी20 में पूरे किए 1000 छक्के.


वेस्टइंडीज के दिग्गज ऑलराउंडर कीरोन पोलार्ड ने टी20 क्रिकेट में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम कर ली. उन्होंने मेजर लीग क्रिकेट (एमएलसी) 2026 के एलिमिनेटर मुकाबले में एमआई न्यूयॉर्क की ओर से खेलते हुए टी20 क्रिकेट में 1000 छक्के पूरे कर लिए. इसके साथ ही वह क्रिस गेल के बाद इस मुकाम तक पहुंचने वाले दुनिया के केवल दूसरे बल्लेबाज बन गए. यह मुकाबला वॉशिंगटन फ्रीडम के खिलाफ ओकलैंड कोलिज़ीयम में खेला गया.

पोलार्ड ने केवल 25 गेंदों में 64 रन की विस्फोटक पारी खेली. इस दौरान उन्होंने एक चौका और आठ छक्के लगाए. उनकी इस पारी के बाद टी20 क्रिकेट में उनके कुल छक्कों की संख्या 1001 हो गई. दूसरी ओर, क्रिस गेल ने अपने टी20 करियर में 1056 छक्के लगाए थे. पोलार्ड ने साल 2006 में टी20 क्रिकेट में पदार्पण किया था और अब तक दुनिया भर की 20 से अधिक टीमों के लिए 746 टी20 मैच खेल चुके हैं.

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पूरन और पोलार्ड ने खेली विस्फोटक पारियां

पोलार्ड को निकोलस पूरन का भी शानदार साथ मिला. पूरन ने महज 33 गेंदों में 106 रन की तूफानी पारी खेली. दोनों बल्लेबाजों ने तीसरे विकेट के लिए केवल 21 गेंदों में 56 रन जोड़े. उनकी आक्रामक बल्लेबाजी की बदौलत एमआई न्यूयॉर्क ने 20 ओवर में 266/9 का विशाल स्कोर खड़ा किया. इतने बड़े स्कोर के बाद टीम की जीत लगभग तय मानी जा रही थी.

स्टीव स्मिथ और एंड्रीस गाउस ने पलटा मैच

हालांकि, वॉशिंगटन फ्रीडम ने टी20 क्रिकेट के सबसे यादगार रन चेज में से एक को अंजाम दिया. टीम ने 267 रन का लक्ष्य 18.4 ओवर में छह विकेट रहते हासिल कर लिया. स्टीव स्मिथ ने 48 गेंदों में नाबाद 110 रन बनाए, जबकि एंड्रीस गाउस ने 51 गेंदों में 132 रन की विस्फोटक पारी खेली. दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 89 गेंदों में 241 रन की रिकॉर्ड साझेदारी की. गाउस ने 10 चौके और 12 छक्के, जबकि स्मिथ ने सात चौके और नौ छक्के लगाए. उनकी इस शानदार बल्लेबाजी के दम पर वॉशिंगटन फ्रीडम ने अगले दौर में अपनी जगह पक्की कर ली.

Tags: Kieron Pollard
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