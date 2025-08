कौन हैं Khalid Jameel ? नियुक्त किया गया भारतीय फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच, 2012 के बाद ऐसा कारनामा करने वाले पहले भारतीय

Khalid Jameel: अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) ने शुक्रवार को खालिद जमील को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त करने की घोषणा की। पिछले महीने भर चली कड़ी चयन प्रक्रिया के बाद यह घोषणा की गई; जमील इस पद पर मनोलो मार्केज़ का स्थान लेंगे।

एआईएफएफ ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, “एआईएफएफ कार्यकारी समिति ने तकनीकी समिति की उपस्थिति में खालिद जमील को सीनियर भारतीय पुरुष राष्ट्रीय टीम के नए मुख्य कोच के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है।”

जमील एक दशक से भी ज़्यादा समय में सीनियर टीम की कमान संभालने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उनके पूर्ववर्ती मार्केज़ ने पिछले महीने लगातार निराशाजनक प्रदर्शन के बाद टीम से नाता तोड़ लिया था। इस पद पर आसीन होने वाले आखिरी भारतीय सावियो मेडेइरा थे, जिन्होंने 2011 से 2012 तक टीम का नेतृत्व किया था।

The AIFF Executive Committee, in the presence of the Technical Committee, has approved the appointment of Khalid Jamil as the new head coach of the Senior India Men’s National Team.#IndianFootball ⚽️ pic.twitter.com/R1FQ61pyr4

— Indian Football Team (@IndianFootball) August 1, 2025