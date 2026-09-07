जिस इंग्लैंड टीम से हुआ था विवाद, उसी में 12 साल बाद लौटे केविन पीटरसन, विश्व कप से पहले मिला बड़ा रोल

Kevin Pietersen England Team Mentor: विश्व कप 2027 से पहले इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है. बोर्ड ने पूर्व कप्तान केविन पीटरसन को इंग्लैंड की व्हाइट बॉल टीम का स्पेशल मेंटोर बनाया है. इसी के साथ ECB और केविन पीटरसन के बीच 12 साल पुरानी कड़वाहट का भी अंत हो गया है. दरअसल, पीटरसन (Kevin Pietersen) साल 2014 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद पहली बार इंग्लैंड क्रिकेट टीम के साथ काम करेंगे. वह ब्रैंडन मैकुलम के कोचिंग स्टाफ में शामिल होंगे, जो इंग्लैंड की व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम के हेड कोच हैं. केविन पीटरसन इंग्लैंड के साथ मिलकर वनडे विश्व कप तैयारी करेंगे, जो अगले साल साउथ अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे में खेला जाना है.

केविन पीटरसन को क्यों बनाया गया मेंटोर?

ECB ने विश्व कप को ध्यान में रखते हुए केविन पीटरसन को टीम के स्पेशल मेंटोर की जिम्मेदारी सौंपी है. उनका कार्यकाल अगले साल विश्व कप 2027 तक रहेगा. केविन पीटरसन को मेंटोर बनाने के पीछे बोर्ड का मास्टरप्लान छुपा हुआ है. दरअसल, वनडे विश्व कप 2027 के ज्यादातर मैच साउथ अफ्रीका में खेले जाएंगे. केविन पीटरसन इंग्लैंड के लिए खेलने से पहले साउथ अफ्रीका में ही पले-बढ़े थे.

यही वजह है कि बोर्ड ने पीटरसन को टीम का स्पेशल गुरु बनाया है, जिससे खिलाड़ियों को वहां की परिस्थितियों को समझने में मदद मिल सके. बता दें कि इंग्लैंड की टीम ने आखिरी बार साल 2022 में टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था. इसके बाद इंग्लिश टीम 2024 और 2026 टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचे, लेकिन ट्रॉफी तक नहीं पहुंच पाए.

केविन पीटरसन के पास काफी अनुभव

केविन पीटरसन साउथ अफ्रीका की परिस्थितियों और पिचों की अच्छी समझ है. उनका यह अनुभव इंग्लिश टीम के लिए मददगार साबित होगा. इसके अलावा केविन पीटरसन को कोचिंग का भी अच्छा अनुभव है. वह IPL में दिल्ली कैपिटल्स के मेंटोर की भूमिका निभा चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने साल 2023 की शुरुआत में साउथ अफ्रीका में हुई वनडे सीरीज के दौरान इंग्लैंड के बल्लेबाजों के साथ भी काम किया था.

क्या बोले केविन पीटरसन?

इंग्लैंड क्रिकेट टीम का स्पेशल मेंटोर बनाए जाने के बाद केविन पीटरसन का रिएक्शन भी सामने आया है. उन्होंने कहा, ‘मुझे इस बात पर बहुत गर्व है कि मुझे साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप जीतने के सफर में इस टीम की मदद करने के लिए कहा गया है. 2014 के बाद पहली बार इंग्लैंड की यूनिफॉर्म पहनना बेहद खास पल है. हमारे पास एक बहुत ही टैलेंटेड वाइट-बॉल स्क्वाड है. अगले 12 महीनों तक ब्रैंडन की थिंक टैंक का हिस्सा बनना एक शानदार मौका है और मैं काम शुरू करने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं.’

केविन पीटरसन का करियर

बता दें कि केविन पीटरसन इंग्लैंड के दिग्गज कप्तानों में गिने जाते हैं. खासकर व्हाइट बॉल क्रिकेट में पीटरसन का शानदार प्रदर्शन रहा है. उन्होंने इंग्लैंड के लिए 136 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें 9 शतक की मदद से 4,440 रन बनाए. इसके अलावा टी20 इंटरनेशनल में पीटरसन ने 37 मैच में 1,176 रन बनाए, जिसमें 7 अर्धशतक लगाए. वहीं, टेस्ट क्रिकेट में पीटरसन के नाम 104 मैच 8,181 रन दर्ज हैं.