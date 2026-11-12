Kavya Maran-Anirudh Wedding: अनिरुद्ध-काव्या ने शादी के लिए क्यों चुनी 11 नवंबर की डेट? नंबर में छिपी है खास वजह

Kavya Maran-Anirudh Ravichander Wedding: सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन काव्या मारन और म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर शादी के बंधन में बंध गए हैं. काव्या और अनिरुद्ध ने ग्रीस में धूमधाम से शादी रचाई. कपल ने सोशल मीडिया पर अपनी शादी की कई तस्वीरें शेयर की हैं, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. दुल्हन बनीं काव्या मारन ने ब्लश पिंक कलर का लहंगा पहना हुआ है, जबकि दूल्हे राजा अनिरुद्ध रविचंदर आईवरी कुर्ते और वेष्टि में दिखाई दे रहे हैं. काव्या और अनिरुद्ध की जोड़ी बेहद खूबसूरत लग रही है. उन्होंने समंदर के किनारे ग्रैंड तरीके से शादी रचाई है. हालांकि वह सिर्फ अपनी ग्रैंड वेडिंग और रोमांटिक तस्वीरों को लेकर चर्चा में नहीं हैं, बल्कि शादी का तारीख की लेकर भी सुर्खियां बटोर रहे हैं. दरअसल, काव्या और अनिरुद्ध ने 11 नवंबर को शादी रचाई. अब काफी लोगों के मन में सवाल है कि 11 नवंबर (11.11) की तारीख में ऐसा क्या खास है, जिसकी वजह से कपल ने इस तारीख को चुना? जानें इसके पीछे की दिलचस्प वजह…

11 नवंबर की तारीख में क्या है खास?

दरअसल, 11 नवंबर की तारीफ को उसके नंबर काफी स्पेशल बनाते हैं. इसमें 11 दो बार आता है, जिससे ये 11.11 हो जाता है. इसी वजह से ये तारीफ देखने में बाकी तारीखों से अलग लगती है. इतना ही नहीं, इसके पीछे ज्योतिषी कारण भी है. अंक ज्योतिष में 11 को मास्टर नंबर माना जाता है. यह नंबर अच्छी सोच, आध्यात्मिक समझ, मन की आवाज और कुछ नया करने की प्रेरणा से जुड़ा हुआ है. इसी वजह से बहुत से लोग जब कोई नया काम शुरू करते हैं या कोई बड़ा फैसला लेते हैं, तो 11.11 की तारीख को शुभ मानते हैं. हालांकि ये सिर्फ अंक ज्योतिष से जुड़ी मान्यताएं हैं.

प्यार से क्या है 11.11 का कनेक्शन?

एक मान्यता यह भी है कि 11.11 के समय दिल से मांगी गई विश पूरी होती होती है. कई ऐसे लोग हैं, जो घड़ी में 11.11 बजते ही कोई विश मांगते हैं. इसके अलावा कुछ लोग इसे जिंदगी में अच्छे बदलाव और नए रिश्तों की शुरुआत का संकेत मानते हैं. वहीं, प्यार के मामले में देखें, तो 11.11 के नंबर को दो लोगों के बीच प्यार बढ़ने और नई शुरुआत करने का संकेत माना जाता है.

अनिरुद्ध ने भी कैप्शन में लिखा 11.11

जब भी कोई कपल शादी करता है, तो वो उनकी जिंदगी की एक नई शुरुआत होती है. ऐसे में अगर वो 11.11 की तारीख को शादी करते हैं, तो उनका ये खास दिन बहुत यादगार बन जाता है. शायद यही वजह है कि अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन ने 11.11 यानी 11 नवंबर की तारीख को ही शादी रचाई. अनिरुद्ध ने शादी की तस्वीरें शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, ‘My once in a lifetime, for a lifetime, 11.11.’ इसका मतलब है कि जिंदगी में एक बार मिलने वाला वो खास इंसान, जिसके साथ पूरी जिंदगी बितानी है. हालांकि अनिरुद्ध या काव्या में से किसी ने इस तारीफ को चुनने की वजह नहीं बताई है.