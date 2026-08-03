काव्या मारन की टीम मुश्किल में, जीत के जश्न वाले वीडियो पर बवाल, सोशल मीडिया पर विरोध

सनराइजर्स लीड्स को द हंड्रेड टूर्नामेंट में जीत के बाद शेयर किया गया अपना जश्न का वीडियो सोशल मीडिया से हटाना पड़ा. यह वीडियो टीम की सदर्न ब्रेव के खिलाफ पांच रन की जीत के बाद पोस्ट किया गया था. इसमें खिलाड़ी और सहयोगी स्टाफ मार्चिंग ऑन टुगेदर गीत की धुन पर तैयार किया गया नया विक्ट्री सॉन्ग गाते दिखाई दे रहे थे. टीम ने इस वीडियो को “Traditions” कैप्शन और नारंगी रंग के दिल वाले इमोजी के साथ साझा किया था.

हालांकि, पोस्ट सामने आते ही फैंस ने इसकी जमकर आलोचना शुरू कर दी. लोगों का कहना था कि टीम ने हाल ही में रीब्रांडिंग की है और केवल दो मुकाबले खेलने के बाद ही नई परंपरा बनाने की कोशिश करना सही नहीं है. वीडियो में खिलाड़ी बदले हुए गीत के बोल लैमिनेटेड शीट से पढ़ते हुए नजर आए और कई लोग मूल धुन भी सही तरह से नहीं पकड़ सके. इसी वजह से यह वीडियो सोशल मीडिया पर मजाक का विषय बन गया.

रीब्रांडिंग पर उठे सवाल

बढ़ती आलोचना के बाद फ्रेंचाइजी ने पोस्ट हटा दिया, लेकिन तब तक कई लोगों ने इसे डाउनलोड कर लिया था. अब यह वीडियो दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. इस विवाद ने एक बार फिर द हंड्रेड की रीब्रांड की गई टीमों और स्थानीय फैंस के बीच बढ़ती दूरी को उजागर किया है. कई लोगों का मानना है कि नए मालिकों की रणनीति स्थानीय क्रिकेट संस्कृति से मेल नहीं खा रही है.

काव्या मारन का बयान

सनराइजर्स लीड्स और सदर्न ब्रेव के बीच खेले गए मुकाबले को देखने के लिए 11,628 दर्शक पहुंचे, जबकि पिछले सीजन में इसी मैदान पर मेंस वर्ग के मुकाबलों में औसत दर्शक संख्या 14,492 थी. ऐसे में कम होती दर्शक संख्या भी आयोजकों के लिए चिंता का विषय बन गई है. काव्या मारन, जो सनराइजर्स की मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) हैं, ने स्काई स्पोर्ट्स से बातचीत में कहा कि टीम का लक्ष्य अधिक से अधिक दर्शकों को मैदान तक लाना है. उन्होंने कहा कि यह नई पहचान की शुरुआत है और फैंस टीम के नारंगी रंग को पसंद कर रहे हैं.