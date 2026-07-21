पाकिस्तानी क्रिकेटर को दे डाले 2.45 करोड़, सवाल पूछा तो साध ली चुप्पी, काव्या मारन की बोलती बंद

द टेलीग्राफ को दिए इंटरव्यू में काव्या मारन ने इस विवाद पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया. उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि उनकी टीम पूरी तरह संतुलित है और वे मेंस और महिला दोनों स्क्वॉड से खुश हैं. काव्या ने कहा, “हमारी दोनों टीमें काफी मजबूत हैं. हमने हर विभाग को अच्छी तरह कवर किया है.”

काव्या मारन की टीम सनराइजर्स लीड्स ने द हंड्रेड की नीलामी में पाकिस्तान के स्पिनर अबरार अहमद को 1.90 लाख पाउंड (करीब 2.45 करोड़ रुपये) में खरीदा था. इसके बाद भारत में सोशल मीडिया पर इस फैसले को लेकर जमकर चर्चा शुरू हो गई. वजह यह रही कि भारतीय मालिकों वाली फ्रेंचाइजियां लंबे समय से पाकिस्तानी खिलाड़ियों को अपनी टीम में जगह नहीं देती हैं. काव्या मारन सनराइजर्स हैदराबाद और सनराइजर्स ईस्टर्न केप की भी सीईओ हैं.

अबरार अहमद की साइनिंग के बाद सोशल मीडिया पर काव्या मारन की जमकर आलोचना हुई. कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि उन्हें ऑनलाइन जान से मारने की धमकियां तक मिलीं. इसके बाद यह सवाल भी उठने लगा कि क्या इंग्लैंड की द हंड्रेड लीग में भी भारतीय मालिकों वाली टीमें पाकिस्तान के खिलाड़ियों से दूरी बनाए रखेंगी, जैसा कि आईपीएल में देखने को मिलता है.

ईसीबी ने दिया साफ संदेश

हालांकि, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने साफ कर दिया कि द हंड्रेड में किसी खिलाड़ी के साथ उसकी राष्ट्रीयता के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा. सभी आठ फ्रेंचाइजियों ने भी संयुक्त बयान जारी कर कहा कि यह टूर्नामेंट सभी खिलाड़ियों के लिए बराबरी का मंच है. पुरुष खिलाड़ियों में अबरार अहमद के अलावा सिर्फ उस्मान तारिक को बर्मिंघम फीनिक्स ने खरीदा. वहीं महिला नीलामी में किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी को नहीं चुना गया, लेकिन बाद में फातिमा सना को रिप्लेसमेंट खिलाड़ी के तौर पर टीम में शामिल कर लिया गया.