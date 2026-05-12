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कौन हैं कविता देवी, बनना चाहती थी वेटलिफ्टर, बन गई रेसलर, सलवार सूट में मचाती है तबाही

Who is Kavita Devi: हरियाणा की कविता देवी ने वेटलिफ्टिंग से शुरुआत कर WWE में भारत की पहली महिला पहलवान बनकर इतिहास रचा. रिंग में वह अक्सर सलवार-कमीज पहनकर उतरती थीं, जिससे उनकी भारतीय पहचान और भी मजबूत होकर सामने आती थी.

By: Satyam Sengar | Last Updated: May 12, 2026 8:12:00 PM IST

कौन हैं सलवार सूट में मचाही मचाने वाली कविता देवी?
कौन हैं सलवार सूट में मचाही मचाने वाली कविता देवी?


Who is Kavita Devi: नई दिल्ली. WWE में कई भारतीय मेंस और महिला रेसलरों ने अपनी पहचान बनाई है, लेकिन भारत की ओर से इस मंच पर कदम रखने वाली पहली महिला पहलवान कविता देवी थीं. उनका असली नाम कविता दलाल है. हरियाणा की इस दमदार खिलाड़ी का जन्म 20 सितंबर 1987 को हुआ था. रिंग में वह अक्सर सलवार-कमीज पहनकर उतरती थीं, जिससे उनकी भारतीय पहचान और भी मजबूत होकर सामने आती थी. कविता देवी ने WWE में पहुंचने से पहले कुश्ती और वेटलिफ्टिंग में कई उपलब्धियां हासिल की थीं.
 
अपनी ताकत और मेहनत के दम पर उन्होंने कई पदक जीते और देश का नाम रोशन किया. इसके बाद उनका रुझान प्रोफेशनल रेसलिंग की ओर बढ़ा और उन्होंने WWE में अपना करियर बनाने का फैसला किया. साल 2017 में उन्होंने मे यंग क्लासिक में हिस्सा लेकर पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा. WrestleMania 34 के दौरान कविता देवी के प्रदर्शन ने दर्शकों और कई दिग्गज रेसलरों को प्रभावित किया. उनकी ताकत और आत्मविश्वास को देखकर कुछ प्रशंसकों ने उन्हें “लेडी खली” का नाम भी दिया.
 

70 किलो से ज्यादा वजन

उनकी लंबाई लगभग 5 फीट 9 इंच है और उनका वजन 70 किलोग्राम से अधिक रहा है. उनकी तुलना अक्सर द ग्रेट खली से की जाती थी. कविता देवी ने रेसलिंग की ट्रेनिंग भी द ग्रेट खली की कॉन्टिनेंटल रेसलिंग एंटरटेनमेंट अकादमी में ली थी. खली के मार्गदर्शन में उन्होंने प्रोफेशनल रेसलिंग की बारीकियां सीखीं और जल्द ही अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंच गईं. साल 2009 में कविता ने विवाह किया और एक वर्ष बाद वह मां बनीं. मातृत्व के बाद उन्होंने खेल से दूरी बनाने के बारे में सोचा, लेकिन उनके पति ने हर कदम पर उनका साथ दिया और उन्हें अपने सपनों को जारी रखने के लिए प्रेरित किया.
 

4 साल WWE का हिस्सा रही

इसी समर्थन की बदौलत कविता ने हार नहीं मानी और WWE तक का ऐतिहासिक सफर तय किया. कविता देवी 2017 से 2021 तक WWE का हिस्सा रहीं. हालांकि बाद में कंपनी ने उन्हें रिलीज कर दिया, लेकिन भारत की पहली महिला WWE सुपरस्टार के रूप में उनका नाम हमेशा इतिहास में दर्ज रहेगा. उनका संघर्ष और सफलता आज भी देश की लाखों बेटियों को बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने की प्रेरणा देती है.

Tags: kavita deviWWE
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