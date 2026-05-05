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Karun Nair: कभी सहवाग से हुई थी तुलना, आज एक-एक रन को तरस रहे करुण नायर; क्या खत्म हो गया करियर?

Karun Nair: सहवाग जैसा कीर्तिमान रचने वाले करुण नायर की बदकिस्मती खत्म ही नहीं हो रही. IPL 2026 में मिला सुनहरा मौका भी गंवाया, क्या अब खत्म हो जाएगा इस दिग्गज का करियर?

By: Shivani Singh | Published: May 5, 2026 10:04:19 PM IST

Karun Nair: कभी सहवाग से हुई थी तुलना, आज एक-एक रन को तरस रहे करुण नायर; क्या खत्म हो गया करियर?


Karun Nair: जब करुण नायर ने इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच में तिहरा शतक बनाया, तो इसे इस बात का संकेत माना गया कि भारत को अपने टॉप ऑर्डर में एक नया सुपरस्टार मिल गया है. करुण वीरेंद्र सहवाग के बाद यह कारनामा करने वाले दूसरे भारतीय बने. हालाँकि उस तिहरे शतक के बाद से किस्मत करुण नायर के इतनी बुरी तरह खिलाफ हो गई है कि यह क्रिकेटर आज भी उससे जूझ रहा है. इंग्लैंड के खिलाफ उस तिहरे शतक के बाद, करुण का बल्ला खामोश हो गया.

इसका नतीजा साफ था उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया. फिर भी करुण नायर ने हार नहीं मानी उन्होंने घरेलू क्रिकेट में खूब रन बनाए और एक लंबे अंतराल के बाद पिछले साल इंग्लैंड दौरे के दौरान टीम इंडिया में वापसी की. हालाँकि वही पुरानी कहानी दोहराई गई बिल्कुल वैसी ही जैसी उनके तिहरे शतक के तुरंत बाद हुई थी. करुण को एक बार फिर भारतीय टीम से बाहर कर दिया गया. उनका दुर्भाग्य उनका पीछा करता रहा और ऐसा लगता है कि यह चल रहे IPL 2026 सीज़न में भी जारी है.

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IPL 2026 में करुण नायर फिर नाकाम

हालाँकि करुण नायर को IPL में खेलने के बहुत कम मौके मिले हैं लेकिन जब भी वह मैदान पर उतरे हैं, तो ज़्यादातर मैचों में नाकाम रहे हैं. IPL 2026 के 48वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ भी कुछ ऐसा ही हुआ. अरुण जेटली स्टेडियम में, जब दिल्ली कैपिटल्स ने CSK के खिलाफ शुरुआती दो विकेट गंवा दिए, तो करुण को चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए भेजा गया.

करुण के पास अपनी टीम के लिए पारी को संभालने और उन्हें मुश्किल हालात से बाहर निकालने का सुनहरा मौका था लेकिन वह ऐसा करने में नाकाम रहे। करुण नायर 13 गेंदों पर सिर्फ 13 रन बनाकर आउट हो गए. इस निराशाजनक प्रदर्शन के बाद, करुण यकीनन अपनी किस्मत को कोस रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि ऐसा दुर्भाग्य उनका पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा. इस सीज़न में करुण को खेलने का यह सिर्फ दूसरा मौका मिला था. बात सिर्फ उनकी बल्लेबाजी की नहीं थी. फील्डिंग के दौरान एक कैच छोड़ने की वजह से करुण ने पिछले एक मैच में दिल्ली कैपिटल्स को हार की कगार पर पहुंचाने में भी भूमिका निभाई थी.

Tags: home-hero-pos-10IPL 2026
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