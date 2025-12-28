Home > क्रिकेट > कार्तिक शर्मा 14.2 करोड़ रुपये का क्या करेंगे? जवाब सुन भर आएंगी आंखें

Kartik Sharma CSK: आईपीएल के मिनी ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स ने राजस्थान के कार्तिक शर्मा को 14.2 करोड़ रुपये में खरीदा है. अब कार्तिक ने इस राशि से अपने पिता का लोन चुकाने की बात की है.

By: Sohail Rahman | Published: December 28, 2025 6:57:21 PM IST

Kartik Sharma IPL Team: आईपीएल के मिनी ऑक्शन (IPL Auction 2026) में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने कार्तिक शर्मा को 14.20 करोड़ रुपये में खरीदा था. अब जाकर कार्तिक शर्मा ने इसको लेकर बयान दिया है. जिसमें उन्होंने यह साफ कर दिया है कि उनकी पहली प्राथमिकता जल्द से जल्द अपने पिता का लोन चुकाना होगा. 19 साल का यह बल्लेबाज विजय हज़ारे ट्रॉफी में राजस्थान के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे. उन्होेंने जतिन सप्रू से बात की और बताया कि वह IPL नीलामी में कमाए गए पैसों को कैसे खर्च करने की योजना बना रहे हैं.

छक्के मारने और निडर स्ट्रोक खेलने के लिए मशहूर इस युवा बल्लेबाज ने इस बोली को ज़िंदगी बदलने वाला बताया. उन्होंने बताया कि उनका पहला लक्ष्य अपने पिता का 26 लाख रुपये का लोन चुकाना है, हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि लोन किस लिए लिया गया था. कार्तिक के लिए यह पल जितना उनकी पर्सनल सफलता के बारे में था, उतना ही उनके परिवार के लिए राहत के बारे में भी था.

पहली आईपीएल सैलरी का क्या करेंगे? (What will you do with your first IPL salary?)

सप्रू ने बातचीत के दौरान सवाल पूछा कि यह रकम ज़िंदगी बदलने वाली है. आपकी पहली IPL सैलरी. आप इससे अपने माता-पिता के लिए क्या करेंगे? इस सवाल का जवाब देते हुए कार्तिक शर्मा ने कहा कि सबसे पहले मैं अपने पिता का 26 लाख रुपये का लोन चुकाऊंगा. जिससे यह साफ हो गया कि उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं. हाल ही में हुई मिनी-नीलामी के दौरान चेन्नई सुपर किंग्स, लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच उनके लिए ज़बरदस्त बोली लगने के बाद कार्तिक शर्मा काफी इमोशनल हो गए थे. जब आखिरकार 14.20 करोड़ रुपये पर बोली खत्म हुई, तो वह IPL नीलामी के इतिहास में प्रशांत वीर के साथ संयुक्त रूप से सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बन गए, जिन्हें CSK ने ही खरीदा था.

आईपीएल में मिली रकम से भावुक हो गए थे कार्तिक (Karthik became emotional after receiving the money from the IPL)

इस टीनएजर ने माना कि जिस कीमत पर उन्हें खरीदा गया, उसे देखकर वह अपने इमोशन्स पर कंट्रोल नहीं कर पाए. कार्तिक ने कहा कि शुरुआत में उन्हें अपने चुने जाने की संभावना पर शक था और लंबी बोली ने उस पल की भावनाओं को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया. नीलामी खत्म होने के बाद भी, उन्हें यह समझने में मुश्किल हो रही थी कि अभी-अभी क्या हुआ है.

कार्तिक ने आगे कहा कि मैं इतना खुश था कि मैं रोने लगा. जब मेरी बोली शुरू हुई, तो मैं डर गया था, सोच रहा था कि शायद आज मेरा सिलेक्शन नहीं होगा. लेकिन जैसे ही बोली शुरू हुई, यह बस चलती ही रही. उस पल मैं अपने आंसू नहीं रोक पाया. बोली खत्म होने के बाद भी मैं रोता रहा. सब नाच रहे थे, मैं रो रहा था. मैं इतना खुश था.

कार्तिक शर्मा का घरेलू क्रिकेट में रिकॉर्ड कैसा है? (What is Kartik Sharma’s record in domestic cricket?)

कार्तिक ने हाल ही में हुई विजय हजारे ट्रॉफी में राजस्थान के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाए, उन्होंने आठ मैचों में 118.03 के शानदार स्ट्राइक रेट से 445 रन बनाए. ज़्यादातर नंबर 4 पर बैटिंग करते हुए वह राजस्थान के मिडिल ऑर्डर में लगातार मौजूद रहे हैं. इसके अलावा, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की बात करें तो SMAT में कार्तिक ने दो सीजन में 11 पारियों में 334 रन बनाए हैं, उनका स्ट्राइक रेट 162.92 रहा है. उन्होंने 2024 शेर-ए-पंजाब T20 में भी प्रभावित किया, जहां उन्होंने सिर्फ 10 पारियों में 168.01 के स्ट्राइक रेट से 457 रन बनाए, जिससे एक विस्फोटक युवा बल्लेबाज के तौर पर उनकी पहचान और मजबूत हुई.

