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वर्ल्ड चैंपियन के घर मिली रिश्तेदार की लाश… क्रिकेट जगत में सनसनी, क्या है पूरा मामला?

श्रीलंका के पूर्व स्टार खिलाड़ी अरविंद डी सिल्वा के घर लाश मिलने से क्रिकेट जगत में हड़कंप मच गया है. क्रिकेटर के कोलंबो स्थित घर पर श्रीलंकन एयरलाइंस के पूर्व सीईओ कपिला चंद्रसेना मृत पाए गए.

By: Ankush Upadhayay | Published: May 9, 2026 1:41:41 PM IST

श्रीलंका के दिग्गज क्रिकेटर अरविंद डी सिल्वा के घर लाश मिलने से हड़कंप.
श्रीलंका के दिग्गज क्रिकेटर अरविंद डी सिल्वा के घर लाश मिलने से हड़कंप.


Aravinda de Silva House Dead Body: क्रिकेट जगत से एक ऐसी खबर आई है, जिसने सभी को चौंका दिया है. श्रीलंका के दिग्गज क्रिकेटर अरविंद डी सिल्वा के घर पर लाश मिलने से हड़कंप मच गया है. श्रीलंका मीडिया के अनुसार, श्रीलंकन एयरलाइंस के पूर्व सीईओ कपिला चंद्रसेना शुक्रवार को कोलंबो के कोल्लुपिटिया इलाके में स्थित अरविंद डी सिल्वा के घर पर मृत पाए गए. इस घटना के बाद से क्रिकेट जगत में सनसनी फैल गई. अरविंद डी सिल्वा का घर पेड्रिस प्लेस में है.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पुलिस ने इसी घर से कपिला चंद्रसेना का शव बरामद किया है. सिल्वा के घर पर कपिला चंद्रसेना को बेहोशी की हालत में पाया, जिसके बाद जांच में पता चला कि उनकी मौत हो चुकी है. हालांकि अभी तक उनकी मौत की असली वजह सामने नहीं आई है. शुरुआती जांच में आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है.

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कौन थे कपिला चंद्रसेना?

‘डेली मिरर’ की रिपोर्ट के अनुसार, कपिला चंद्रसेना और अरविंदा डी सिल्वा रिश्तेदार थे. उन दोनों के परिवारों के बीच करीबी संबंध थे. जानकारी के मुताबिक, चंद्रसेना की पत्नी प्रियंका नियोमाली विजयनायके और अरविंदा डी सिल्वा की पत्नी अनुष्का डी सिल्वा आपस में बहनें हैं. रिपोर्ट के अनुसार, कपिला चंद्रसेना गुरुवार को अरविंद डी सिल्वा के घर पर पहुंचे थे. कपिला चंद्रसेना पिछले कुछ समय से भ्रष्टाचार के मामले में फंसे हुए हैं.

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आरोप हैं कि कपिला चंद्रसेना और उनकी वाइफ ने 2.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के विमान खरीद सौदे में रिश्वत लिया था. जांच एजेंसियों का कहना था कि ब्रुनेई की एक शेल कंपनी के जरिए करीब 20 लाख डॉलर की रिश्वत ली गई थी. इस मामले को लेकर हाल ही में कपिला चंद्रसेना की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया था. कपिला चंद्रसेना पर कोर्ट की जमानत शर्तों के उल्लंघन का आरोप भी लगा था.

मामले की जांच जारी

इस मामले की जानकारी मिलते ही कोलंबो के मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंचे. उनके अलावा श्रीलंका के पूर्व कप्तान अर्जुना राणातुंगा ने भी मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली. बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी वारंट जारी करने के बाद कपिला चंद्रसेना अपने रिश्तेदार अरविंद डी सिल्वा के घर पहुंचे थे. आशंका है कि उन्होंने वहां पर आत्महत्या कर ली.

कौन हैं अरविंद डी सिल्वा?

दिग्गज क्रिकेटर अरविंद डी सिल्वा को श्रीलंका क्रिकेट इतिहास के सबसे महान बल्लेबाजों में गिना जाता है. अरविंद डी सिल्वा ने साल 1996 वर्ल्ड कप फाइनल में शानदार शतक लगाया था. साथ ही 3 विकेट भी हासिल किए थे. इसके दम पर श्रीलंका ने फाइनल का मैच जीतकर पहली बार वर्ल्ड कप का खिताब हासिल किया था.

Tags: Cricket News Hindi
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