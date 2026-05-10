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जब कपिल देव को किया टीम से बाहर, सुनील गावस्कर पर तिलमिला उठे थे पूर्व कप्तान, 2021 में सच आया सामने

साल 1984 में कपिल देव को टेस्ट टीम से बाहर किए जाने के फैसले ने भारतीय क्रिकेट में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था. कपिल देव को लगा कि सुनील गावस्कर इसके पीछे थे. हालांकि, गावस्कर ने बाद में स्पष्ट किया कि यह उनका निर्णय नहीं था.

By: Satyam Sengar | Published: May 10, 2026 5:50:23 PM IST

जब कपिल देव सुनील गावस्कर से हो गए थे नाराज.
जब कपिल देव सुनील गावस्कर से हो गए थे नाराज.


Misunderstanding Between Indian Cricketers: क्रिकेट में दो प्लेयर्स के बीच कभी कभी आपसी मतभेद हो जाते हैं. भारतीय क्रिकेट के दो महान क्रिकेटर कपिल देव और सुनील गावस्कर (Kapil Dev and Sunil Gavaskar) हमेशा से एक-दूसरे के अच्छे दोस्त रहे हैं. दोनों के बीच अच्छे संबंध रहे, लेकिन साल 1984 की एक घटना ने उनके रिश्ते में गलतफहमी पैदा कर दी थी. आइए जानते हैं दोनों टीमों के बीच किस बात को लेकर विवाद हो गया था और इससे टीम पर क्या असर पड़ा था.
 
दरअसल, साल 1984 में इंग्लैंड के भारत दौरे के दौरान भारतीय टीम और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज खेली जा रही थी. दिल्ली के फिरोजशाह कोटला (अब अरुण जेटली स्टेडियम) में खेले गए दूसरे टेस्ट में कपिल देव ने आक्रामक शॉट खेलने की कोशिश की और आउट हो गए. इसके बाद भारत ने जल्दी-जल्दी विकेट गंवाए और टीम इंडिया मैच हार गई थी.
 
गावस्कर पर लगे थे आरोप
इसके बाद अगले टेस्ट के लिए कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कपिल देव को टीम से बाहर कर दिया गया. यह फैसला क्रिकेट जगत के लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि उस समय कपिल भारत के सबसे बड़े मैच विजेता माने जाते थे. कपिल देव को लगा कि कप्तान सुनील गावस्कर ने उनके चयन में भूमिका निभाई थी. हालांकि, उस दौरान चीफ सेलेक्टर चंदू बोर्डे थे. कपिल देव को सालों तक यही लगा कि यह फैसला सुनील गावस्कर का लिया हुआ है. लेकिन ऐसा नहीं था.
 
2021 में गावस्कर ने तोड़ी चुप्पी
मार्च 2021 में सुनील गावस्कर ने स्पष्ट किया कि कपिल देव को बाहर करने का प्रस्ताव उनका नहीं था. उन्होंने कहा कि कप्तान के रूप में वह चयन समिति की बैठक में मौजूद थे, लेकिन उनके पास वोटिंग का अधिकार नहीं था. गावस्कर ने कहा कि वह कभी अपने सबसे बड़े मैच विजेता को बाहर करने की बात सोच भी नहीं सकते थे. उन्होंने यह भी साफ किया कि उनके और कपिल देव के बीच किसी तरह की कड़वाहट नहीं है और दोनों आज भी एक-दूसरे का गहरा सम्मान करते हैं.

Tags: Kapil DevSunil Gavaskar
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