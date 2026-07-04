‘गौतम गंभीर कौन होते हैं, रोहित-विराट का भविष्य तय करने वाले…’ पूर्व क्रिकेटर का तीखा बयान, वर्ल्ड कप को लेकर बवाल

एक इंटरव्यू से बातचीत में कपिल देव ने कहा कि सबसे पहले पांचों चयनकर्ताओं को बैठकर तय करना चाहिए कि कौन खिलाड़ी टीम में रहने लायक है. इसके बाद कप्तान और कोच से राय ली जा सकती है. लेकिन अगर सभी सिलेक्टर्स किसी खिलाड़ी पर सहमत हैं, तो फिर कोच गौतम गंभीर हो या फिर कप्तान की राय ज्यादा मायने नहीं रखनी चाहिए. उन्होंने कहा कि सिलेक्टर्स को अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभानी चाहिए.
उम्र नहीं, प्रदर्शन देखिए
रोहित शर्मा और विराट कोहली 2027 वर्ल्ड कप तक काफी अनुभवी हो जाएंगे. उस समय विराट 39 साल के होंगे, जबकि रोहित 40 साल से ज्यादा के हो चुके होंगे. इसे लेकर लगातार चर्चा हो रही है कि क्या दोनों अगले वर्ल्ड कप में खेलेंगे या नहीं. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि टीम मैनेजमेंट भविष्य को देखते हुए युवा खिलाड़ियों को ज्यादा मौका देना चाहता है.