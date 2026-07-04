Home > क्रिकेट > ‘गौतम गंभीर कौन होते हैं, रोहित-विराट का भविष्य तय करने वाले…’ पूर्व क्रिकेटर का तीखा बयान, वर्ल्ड कप को लेकर बवाल

‘गौतम गंभीर कौन होते हैं, रोहित-विराट का भविष्य तय करने वाले…’ पूर्व क्रिकेटर का तीखा बयान, वर्ल्ड कप को लेकर बवाल

भारत के पूर्व कप्तान कपिल देव ने रोहित शर्मा और विराट कोहली के 2027 वनडे विश्व कप में खेलने को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि इस फैसले का अधिकार मुख्य कोच गौतम गंभीर या कप्तान शुभमन गिल के पास नहीं, बल्कि चयन समिति के पास होना चाहिए.

By: Satyam Sengar | Last Updated: July 4, 2026 4:44:53 PM IST

रोहित-विराट के भविष्य पर क्या बोले कपिल देव?
रोहित-विराट के भविष्य पर क्या बोले कपिल देव?


भारत के पूर्व कप्तान कपिल देव (Kapil Dev) ने रोहित शर्मा और विराट कोहली के 2027 वनडे वर्ल्ड कप को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने साफ कहा कि दोनों खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप खेलना चाहिए या नहीं, इसका फैसला मुख्य कोच गौतम गंभीर या कप्तान शुभमन गिल नहीं, बल्कि सेलेक्शन समिति को करना चाहिए. कपिल का मानना है कि टीम चुनने का काम सिलेक्टर्स का है, इसलिए आखिरी फैसला भी उन्हीं का होना चाहिए.
 

एक इंटरव्यू से बातचीत में कपिल देव ने कहा कि सबसे पहले पांचों चयनकर्ताओं को बैठकर तय करना चाहिए कि कौन खिलाड़ी टीम में रहने लायक है. इसके बाद कप्तान और कोच से राय ली जा सकती है. लेकिन अगर सभी सिलेक्टर्स किसी खिलाड़ी पर सहमत हैं, तो फिर कोच गौतम गंभीर हो या फिर कप्तान की राय ज्यादा मायने नहीं रखनी चाहिए. उन्होंने कहा कि सिलेक्टर्स को अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभानी चाहिए.

उम्र नहीं, प्रदर्शन देखिए

रोहित शर्मा और विराट कोहली 2027 वर्ल्ड कप तक काफी अनुभवी हो जाएंगे. उस समय विराट 39 साल के होंगे, जबकि रोहित 40 साल से ज्यादा के हो चुके होंगे. इसे लेकर लगातार चर्चा हो रही है कि क्या दोनों अगले वर्ल्ड कप में खेलेंगे या नहीं. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि टीम मैनेजमेंट भविष्य को देखते हुए युवा खिलाड़ियों को ज्यादा मौका देना चाहता है.

You Might Be Interested In

फॉर्म अच्छी है तो उम्र मायने नहीं रखती

कपिल देव का कहना है कि अगर कोई खिलाड़ी फिट है और लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, तो उसकी उम्र नहीं देखनी चाहिए. उन्होंने कहा कि जब कोई युवा खिलाड़ी खराब फॉर्म में होता है तो लोग कहते हैं कि उसे समय दो, वह वापसी करेगा. लेकिन अगर कोई सीनियर खिलाड़ी कुछ मैचों में नहीं चलता, तो तुरंत कहा जाने लगता है कि अब उसका समय खत्म हो गया है. कपिल के मुताबिक, टीम में जगह सिर्फ प्रदर्शन और फिटनेस के आधार पर मिलनी चाहिए, उम्र के आधार पर नहीं.

Tags: Kapil Devrohit sharmavirat kohli
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बारिश में कैसे हटाएं सब्जियों से चिपके जिद्दी कीटाणु!

July 3, 2026

मलाइका अरोड़ा ने मोनोकनी में दिखाई बोल्डनेस

July 3, 2026

ज्यादा मात्रा में सौंफ खाने के नुकसान

July 3, 2026

आंखों की रोशनी बढ़ने के लिए क्या खाएं?

July 3, 2026

फ्रेश रहने के लिए कौन से फल खाएं?

July 2, 2026

ज्यादा मसाले वाला खाना खाने के नुकसान

July 2, 2026
‘गौतम गंभीर कौन होते हैं, रोहित-विराट का भविष्य तय करने वाले…’ पूर्व क्रिकेटर का तीखा बयान, वर्ल्ड कप को लेकर बवाल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

‘गौतम गंभीर कौन होते हैं, रोहित-विराट का भविष्य तय करने वाले…’ पूर्व क्रिकेटर का तीखा बयान, वर्ल्ड कप को लेकर बवाल
‘गौतम गंभीर कौन होते हैं, रोहित-विराट का भविष्य तय करने वाले…’ पूर्व क्रिकेटर का तीखा बयान, वर्ल्ड कप को लेकर बवाल
‘गौतम गंभीर कौन होते हैं, रोहित-विराट का भविष्य तय करने वाले…’ पूर्व क्रिकेटर का तीखा बयान, वर्ल्ड कप को लेकर बवाल
‘गौतम गंभीर कौन होते हैं, रोहित-विराट का भविष्य तय करने वाले…’ पूर्व क्रिकेटर का तीखा बयान, वर्ल्ड कप को लेकर बवाल