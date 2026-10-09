भारत के इस कप्तान ने Dawood Ibrahim को याद दिला दिया था ‘छठी का दूध’, ड्रेसिंग रूम से धक्के देकर निकाला था बाहर; दिमाग हिला देगा किस्सा

Dawood Ibrahim: अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का नाम अब भी चर्चाओं में है. एक समय था जब अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का दबदबा दिल्ली से लेकर मुंबई तक था. वहीं एक समय वो था जब क्रिकेट से लेकर फिल्मी दुनिया तक सिर्फ दाऊद का ही सिक्का चलता था. दावा किया जाता है कि वो मैच फिक्सिंग और खिलाड़ियों के साथ भी शामिल था और इस मामले में उसका नाम कई बार सुर्ख़ियों में आया था. बता दें कि दाऊद का नाम सुनते ही लोगों में डर बैठ जाता था, लेकिन एक शख्स ऐसा भी था जिसने इस डॉन को डांटकर ड्रेसिंग रूम से बाहर कर दिया था.

दाऊद की लगी थी वॉट

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये घटना करीब 40 साल पहले की है, बताया जाता है कि 80 और 90 के दशक में, जब दाऊद से हर कोई घबरा जाता था. उस दौरान UAE में भारत, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच ट्राई-सीरीज़ खेली जा रही थी. बता दें कि फाइनल के दौरान दाऊद भारतीय ड्रेसिंग रूम में घुस आया. भारतीय टीम के कप्तान कपिल देव ने उसे बुरी तरह डांटा और बाहर निकाल दिया. जानकारी के मुताबिक, 1986 में खेली गई इस ट्राई-सीरीज़ का फाइनल मैच भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया था. मैच से एक दिन पहले भारतीय खिलाड़ी नेट प्रैक्टिस के बाद ड्रेसिंग रूम में थे. इसी दौरान मशहूर एक्टर महमूद कुछ लोगों के साथ भारतीय ड्रेसिंग रूम में पहुंचे. उसने इंडियन टीम के प्लेयर्स से कहा कि वो एक बड़ा बिज़नेसमैन है, लेकिन असल में वो दाऊद इब्राहिम था.

दाऊद ने दिया था टोयोटा कार का लालच

बताया जाता है जब दाऊद इंडियन टीम के ड्रेसिंग रूम में घुसा, तो उसने उन्हें एक टोयोटा कोरोला कार ऑफर की. उसने इस बात का वादा किया कि अगर टीम इंडिया फाइनल में पाकिस्तान को हरा देती है, तो हर प्लेयर को एक टोयोटा कोरोला कार गिफ्ट में दी जाएगी. यह सुनकर सब हैरान रह गए, क्योंकि ये विदेशी कारें थीं, जिन्हें उन दिनों लग्ज़री माना जाता था.

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कपिल देव ने दी थी खुराक

बता दें कि जब दाऊद इंडियन टीम के ड्रेसिंग रूम में घुसा, तो इंडियन कैप्टन कपिल देव मौजूद नहीं थे. प्रेस कॉन्फ्रेंस से लौटते हुए, बाहरी लोगों को देखकर वो बुरी तरह भड़क उठे. इस दौरान उन्होंने महमूद को साफ-साफ रूम से बाहर निकलने को कहा. इतना ही नहीं, कपिल ने भी दाऊद से सख्ती से कहा, “यह कौन है? अभी बाहर निकलो.” इसके बाद दाऊद चुपचाप चला गया. बाद में, कपिल देव को बताया गया कि वो आदमी दाऊद है, लेकिन पूर्व इंडियन कैप्टन को कोई डर नहीं दिखा, न ही उन्होंने डर का कोई निशान दिखाया.