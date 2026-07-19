‘उसी को मौका मिले, जो अच्छा परफॉर्म करता है…’ कपिल देव का टीम इंडिया पर बड़ा बयान, कहा- सचिन भी…

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव ने रोहित शर्मा और विराट कोहली के भविष्य को लेकर अपनी राय रखी है. उन्होंने साफ कहा कि भारतीय टीम में किसी भी खिलाड़ी की जगह हमेशा के लिए पक्की नहीं होती. चाहे खिलाड़ी कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर वह अच्छा प्रदर्शन करता रहेगा तो टीम में बना रहेगा. हाल के दिनों में रोहित शर्मा के खराब प्रदर्शन के बाद उनके भविष्य को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं. ऐसे में कपिल देव का यह बयान काफी अहम माना जा रहा है.

कपिल देव ने कहा कि किसी खिलाड़ी को टीम में रखना है या नहीं, इसका फैसला चयनकर्ताओं और टीम मैनेजमेंट को करना चाहिए. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि सचिन तेंदुलकर के पास भी संन्यास के समय काफी क्रिकेट बचा था, लेकिन हर खिलाड़ी का एक समय आता है. इसलिए फैंस को चयनकर्ताओं के फैसले का सम्मान करना चाहिए और टीम का साथ देना चाहिए.

रोहित शर्मा की जमकर तारीफ की

कपिल देव ने रोहित शर्मा की उपलब्धियों की भी खुलकर सराहना की. उन्होंने कहा कि रोहित अब लगभग 40 साल के हो चुके हैं और हर खिलाड़ी को एक दिन संन्यास लेना पड़ता है. लेकिन उन्होंने अपने करियर में भारतीय क्रिकेट और दुनियाभर के फैंस को जो खुशी दी है, उसके लिए उन्हें हमेशा सम्मान मिलना चाहिए. कपिल ने कहा कि जब तक रोहित अच्छा प्रदर्शन करते रहेंगे और टीम प्रबंधन उन्हें सही विकल्प मानेगा, तब तक उन्हें खेलना चाहिए.

वैभव सूर्यवंशी को लेकर दी खास सलाह

पूर्व भारतीय कप्तान ने टीम इंडिया के बदलाव के दौर पर भी अपनी राय रखी. उन्होंने कहा कि टीम में नए खिलाड़ियों का आना स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन चयन केवल जीत दिलाने की क्षमता के आधार पर होना चाहिए. उन्होंने 15 वर्षीय युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की तारीफ करते हुए कहा कि उनमें शानदार प्रतिभा है, लेकिन उन्हें समय दिया जाना चाहिए. कपिल देव ने यह भी कहा कि आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में मिली हार सिर्फ एक खराब दौर है और उन्हें भरोसा है कि भारतीय टीम जल्द ही दमदार वापसी करेगी.