Home > क्रिकेट > ‘इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है…’ रोहित शर्मा के संन्यास की खबरों पर बोले कपिल देव, कहा- हर खिलाड़ी एक न एक दिन…

‘इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है…’ रोहित शर्मा के संन्यास की खबरों पर बोले कपिल देव, कहा- हर खिलाड़ी एक न एक दिन…

भारत के पूर्व कप्तान कपिल देव ने रोहित शर्मा के संभावित संन्यास को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि जब भी रोहित इंटरनेशनल क्रिकेट से विदाई लें, तब उनके करियर का जश्न मनाया जाना चाहिए. कपिल ने कहा कि रोहित ने भारतीय क्रिकेट और दुनिया भर के फैंस को सालों तक शानदार मनोरंजन दिया है.

By: Satyam Sengar | Published: July 18, 2026 4:30:54 PM IST

रोहित शर्मा के संन्यास की खबरों पर क्या बोले कपिल देव?
रोहित शर्मा के संन्यास की खबरों पर क्या बोले कपिल देव?


नई दिल्ली. पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव (Kapil Dev) ने भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा के संभावित संन्यास को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि जब भी रोहित इंटरनेशनल क्रिकेट से विदाई लें, तब उनके जाने का दुख मनाने के बजाय उनके शानदार करियर का जश्न मनाना चाहिए. एएनआई से बातचीत के दौरान कपिल ने कहा कि हर खिलाड़ी का एक दिन क्रिकेट से विदा लेना तय होता है और इसे स्वाभाविक रूप से स्वीकार करना चाहिए.

उन्होंने कहा कि क्रिकेट के महान खिलाड़ियों सुनील गावस्कर, राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले और सचिन तेंदुलकर भी अपने समय पर संन्यास ले चुके हैं. इसलिए रोहित शर्मा के संन्यास को लेकर दुखी होने की जरूरत नहीं है. कपिल के अनुसार, रोहित ने अपने लंबे करियर में भारतीय क्रिकेट को कई यादगार पल दिए हैं और करोड़ों प्रशंसकों का मनोरंजन किया है. यही कारण है कि उनकी विदाई सम्मान और खुशी के साथ मनाई जानी चाहिए.

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रोहित की उपलब्धियों को हमेशा याद रखा जाएगा

कपिल देव ने कहा कि रोहित शर्मा ने सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस का दिल जीता है. उन्होंने अपनी शानदार बल्लेबाजी और कप्तानी से भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है. कपिल ने उम्मीद जताई कि जब भी रोहित संन्यास लें, तब वह अपने अंतिम मुकाबले में शतक लगाकर यादगार विदाई हासिल करें. उनका मानना है कि इतने बड़े खिलाड़ी की विदाई उत्सव की तरह होनी चाहिए.

इंग्लैंड सीरीज के बीच बढ़ी संन्यास की चर्चा

रोहित शर्मा ने 23 जून 2007 को आयरलैंड के खिलाफ बेलफास्ट में अपना वनडे पदार्पण किया था. वह पहले ही टी20 इंटरनेशनल और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं. इंग्लैंड के खिलाफ जारी वनडे सीरीज में पहले दो मैचों में उनके बल्ले से 11 और 26 रन निकले हैं. इसी वजह से उनके वनडे भविष्य को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. इस साल अब तक रोहित ने आठ वनडे मैचों में 241 रन बनाए हैं, जिसमें उनका सर्वोच्च स्कोर 79 रन रहा है.

Tags: Kapil Devrohit sharma
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