Kapil Dev: 1983 वर्ल्ड कप से बाहर होने की कगार पर थी भारतीय टीम, फिर कप्तान कपिल देव ने किया कुछ ऐसा; बदल गया इतिहास

Kapil Dev 1983 World Cup: टीम इंडिया के सबसे सफल कप्तानों में से एक, कपिल देव का जन्म 6 जनवरी, 1959 को हुआ था. खेल जगत में उनका योगदान बेमिसाल है. देव की कप्तानी में भारत ने साल 1983 में अपना पहला वर्ल्ड कप जीता था. कपिल देव के अदम्य साहस और क्रिकेट की समझ ने भारतीय क्रिकेट टीम और समर्थकों के लिए जादू का काम किया है.

कपिल देव उभरते हुए टैलेंट को गाइड करने और ज़रूरत पड़ने पर उनका साथ देने में अहम भूमिका निभाते रहते हैं. उन्होंने 1999-2000 में 10 महीने के लिए भारतीय टीम को कोचिंग भी दी थी, जब भारतीय क्रिकेट मुश्किल दौर से गुज़र रहा था.

‘वर्ल्ड कप जीतने की एक बड़ी वजह कपिल देव’

पूर्व भारतीय विकेटकीपर सैयद किरमानी ने कुछ वक्त पहले कपिल देव को लेकर अहम बात शेयर की थी. किरमानी ने कहा था कि 1983 में भारत के वर्ल्ड कप जीतने की एक बड़ी वजह कपिल देव थे और उन्होंने उस महान ऑलराउंडर को कम बोलने वाला इंसान बताया.

किरमानी कपिल की डेविल्स टीम का हिस्सा थे, जिसने लॉर्ड्स में फाइनल में वेस्टइंडीज को हराकर उस दौर की क्रिकेट की बड़ी टीमों को चौंका दिया था. उस समय भारत वनडे में कमजोर टीम थी, जबकि वेस्टइंडीज इस फॉर्मेट में बिना किसी शक के चैंपियन थी. लेकिन कपिल की स्मार्ट कप्तानी और बल्ले और गेंद दोनों से शानदार प्रदर्शन ने भारत के लिए बाजी पलट दी.

BCCI के एक इवेंट में बोलते हुए किरमानी ने कहा कि, “हमारे कप्तान, कपिल देव, एक बड़ी वजह थे कि हम 1983 में वह हासिल कर पाए जो हमने किया. वह कम बोलने वाले इंसान थे; वह काम करने वाले इंसान थे”

कपिल हरियाणा से थे और सुनील गावस्कर, किरमानी और रोजर बिन्नी जैसे खिलाड़ियों की तुलना में उन्हें कम शहरी माना जाता था, लेकिन उन्होंने अपनी क्रिकेट समझ से सभी को हैरान कर दिया.

जब कपिल ने बढ़ाया टीम का हौसला

किरमानी ने बताया कि कपिल ने टीम से उस वक्त कहा था कि, “उन्होंने टीम से कुछ ऐसा कहा जिससे उनकी महानता दिखी. उन्होंने कहा, ‘सज्जनों, आप मेरे सीनियर हैं. आप जानते हैं कि आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं. मैं चाहता हूं कि आप मेरा मार्गदर्शन करें’. हमारे पास मार्गदर्शन करने के लिए कोई कोच नहीं था, इसलिए हमें एक-दूसरे की मदद करनी पड़ी. हम सभी ने हर विपक्षी खिलाड़ी के बारे में जो कुछ भी जानते थे, उसमें योगदान दिया और उसी के आधार पर योजनाएं बनाईं.” कपिल सामने से नेतृत्व करने में विश्वास करते थे और वर्ल्ड कप के दौरान इतिहास की सबसे महान वनडे पारियों में से एक खेली.

टूर्नामेंट से बाहर होने की कगार पर था भारत

भारत को ऑस्ट्रेलिया (नॉटिंघम) और वेस्टइंडीज (द ओवल) के खिलाफ भारी हार का सामना करना पड़ा था. जिम्बाब्वे के खिलाफ करो या मरो के मैच में भारत का स्कोर 17/5 हो गया था. वहां एक और हार टूर्नामेंट में भारत की उम्मीदों का अंत हो सकती थी.

लेकिन फिर बल्लेबाज कपिल सामने आए – उन्होंने पहले बिन्नी (22) के साथ 60 रन की साझेदारी करके टीम को संभाला, और फिर किरमानी के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया, जिन्होंने 56 गेंदों पर नाबाद 24 रन बनाकर शानदार साथ दिया. दोनों ने नौवें विकेट के लिए 126 रन जोड़े और टीम को 60 ओवर में मैच जीतने लायक 266 रन तक पहुंचाया.

दुर्भाग्य से, भारत में प्रशंसक कपिल की इस जबरदस्त पारी को नहीं देख पाए. उन्होंने 138 गेंदों में 175 रन बनाते हुए 16 चौके और छह छक्के लगाए. BBC ने उस दिन हड़ताल करने का फैसला किया था; इसलिए, मैच का कोई लाइव टेलीकास्ट नहीं हुआ.

भारत-जिम्बाब्वे मैच का किस्सा

किरमानी ने बताया कि ‘मैं ड्रेसिंग रूम में आराम कर रहा था, नहाने और नाश्ते की तैयारी कर रहा था. अचानक मैंने बाहर से किसी को चिल्लाते हुए सुना, ‘अरे, किरी, जल्दी पैड पहनो!’ मैंने अपना टोस्ट मुंह में डाला और स्कोरबोर्ड देखने के लिए खिड़की से झांका. 17 पर 5! अगली बात जो मुझे याद है, वह यह थी कि मैं 30 से ज़्यादा ओवर्स में 140 पर 8 विकेट गिरने पर बैटिंग करने जा रहा था. कपिल ने मुझसे कहा, ‘किरी भाई, हमें 60 ओवर खेलने हैं’.

“मैंने जवाब दिया, ‘कैप्स, चिंता मत करो, हम 60 ओवर खेलेंगे. लेकिन हमको यहाँ मार के मरना है (अगर हमें मरना है, तो हम मारकर मरेंगे). मैं तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक दूंगा और तुम्हें हर गेंद पर मारना है. तुम टीम में किसी से भी बेहतर हिटर हो’. हमने पूरे ओवर खेले; कपिल 175 रन बनाकर नाबाद थे और मैं 24 पर था. उसके बाद, यह इतिहास बन गया.

पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव के कुछ दिलचस्प तथ्य और क्रिकेट रिकॉर्ड :

कपिल देव घरेलू क्रिकेट सर्किट में एक गेंदबाज़ के तौर पर लोकप्रिय थे. अपने फर्स्ट-क्लास डेब्यू पर, कपिल ने पंजाब को 63 रन पर ऑल आउट कर दिया और उनके नाम छह विकेट थे.

कपिल ने अपने डेब्यू फर्स्ट-क्लास सीज़न (1975-76) में 30 मैचों में 121 विकेट लिए. यह एक ऐसा कारनामा था जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया.

कपिल ने 17 साल तक हरियाणा के लिए खेला. वह 1975 से 1992 तक टीम के लगातार सदस्य रहे.

हरियाणा के अलावा, कपिल के फर्स्ट-क्लास अनुभव में इंग्लिश काउंटी क्लब – वोरसेस्टरशायर (1983-84) और नॉर्थम्पटनशायर (1981-83) भी शामिल हैं.

कपिल देव ने अपना पहला टेस्ट मैच 16 अक्टूबर, 1978 को फैसलाबाद में पाकिस्तान के खिलाफ खेला था.

अपने पूरे 184 पारियों के टेस्ट करियर में, कपिल देव कभी रन आउट नहीं हुए. किसी और क्रिकेटर ने यह कारनामा हासिल नहीं किया है.

अपने पूरे 184 पारियों के टेस्ट करियर में, कपिल देव कभी रन आउट नहीं हुए. किसी और क्रिकेटर ने यह कारनामा हासिल नहीं किया है. 1979-80 में पाकिस्तान के खिलाफ एक सीरीज़ के दौरान, कपिल 100 विकेट और 1,000 रन का ऑलराउंड डबल हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के टेस्ट खिलाड़ी बने.

कपिल ने आठ साल तक टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट (434) लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया. यह रिकॉर्ड वेस्टइंडीज़ के तेज़ गेंदबाज़ कर्टनी वॉल्श ने साल 2000 में तोड़ा था.

8 मैचों में 303 रन, 12 विकेट और 7 कैच – ये 1983 वर्ल्ड कप में कपिल देव के आंकड़े थे. ज़िम्बाब्वे के खिलाफ़ 175 रनों की उनकी शानदार पारी ने भारत को क्वार्टर-फ़ाइनल से बाहर होने से बचा लिया. भारत ने फ़ाइनल मैच में मज़बूत वेस्ट इंडियन टीम को हराकर कप जीता.

भारत को हमेशा अच्छे तेज़ गेंदबाज़ न होने की वजह से आलोचना झेलनी पड़ती थी. कपिल ने इस मिथक को तोड़ा. वह घंटों तक 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से गेंदबाज़ी कर सकते थे. उनकी तेज़ रफ़्तार की वजह से उन्हें ‘हरियाणा हरिकेन’ का निकनेम मिला.

दिल से देशभक्त, कपिल देव 24 सितंबर, 2008 को इंडियन टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल के तौर पर शामिल हुए.

