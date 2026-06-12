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Kane Williamson Test Record: सबसे ज्यादा रन से लेकर सबसे ज्यादा शतक तक, केन विलियमसन का टेस्ट रिकॉर्ड जान पकड़ लेंगे माथा

Kane Williamson Test Record: न्यूजीलैंड इस समय इंग्लैंड के टेस्ट दौरे पर है. न्यूजीलैंड इस तीन मैचों की सीरीज का पहला मैच हार गया, जिससे टीम 1-0 से पीछे हो गई. विलियमसन ने सीरीज के बीच में ही रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है. वह इंग्लैंड के खिलाफ चल रही टेस्ट सीरीज के बाकी मैचों में हिस्सा नहीं लेंगे.

By: Divyanshi Singh | Last Updated: June 12, 2026 5:21:38 PM IST

केन विलियमसन का टेस्ट रिकॉर्ड
केन विलियमसन का टेस्ट रिकॉर्ड


Kane Williamson Test Record: न्यूजीलैंड के स्टार बैट्समैन केन विलियमसन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है. उन्होंने शुक्रवार को यह अनाउंस किया. करीब 16 साल के करियर में विलियमसन ने न्यूजीलैंड के लिए तीनों फॉर्मेट में कुल 378 मैच खेले.उनके रिटायरमेंट का फैसला न्यूजीलैंड के इंग्लैंड दौरे के दौरान आया, जहां लॉर्ड्स में खेला गया टेस्ट मैच उनके इंटरनेशनल करियर का आखिरी मैच साबित हुआ.

इंग्लैंड दौरे के दौरान रिटायरमेंट का फैसला

न्यूजीलैंड इस समय इंग्लैंड के टेस्ट दौरे पर है. न्यूजीलैंड इस तीन मैचों की सीरीज का पहला मैच हार गया, जिससे टीम 1-0 से पीछे हो गई. विलियमसन ने सीरीज के बीच में ही रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है. वह इंग्लैंड के खिलाफ चल रही टेस्ट सीरीज के बाकी मैचों में हिस्सा नहीं लेंगे.

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पिछले कुछ दिनों में लिया गया फैसला – विलियमसन

अपने रिटायरमेंट के बारे में केन विलियमसन ने कहा, “मैं कुछ समय से इस बारे में सोच रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में यह पूरी तरह साफ हो गया है कि यह रिटायरमेंट का सही समय है.” मैंने हमेशा इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए एक मजबूत पैशन और भूख महसूस की है. मुझे गर्व है कि मैंने न्यूज़ीलैंड के लिए खेले गए हर मैच में अपना सब कुछ दिया.

केन विलियमसन का न्यूज़ीलैंड के लिए रिकॉर्ड

रिकॉर्ड उपलब्धि
सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल रन 19,346 रन
सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल शतक 48 शतक
सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल दोहरे शतक 6 दोहरे शतक
सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने वालों में 378 मैच, छठे स्थान पर
सबसे ज़्यादा टेस्ट रन 9,515 रन
सबसे ज़्यादा टेस्ट शतक 33 शतक
सबसे ज़्यादा टेस्ट मैच खेलने वालों में 110 मैच, तीसरे स्थान पर
सबसे ज़्यादा वनडे रन बनाने वालों में 7,256 रन, चौथे स्थान पर
सबसे ज़्यादा वनडे शतक लगाने वालों में 14 शतक, चौथे स्थान पर
सबसे ज़्यादा T20I रन बनाने वालों में 2,575 रन, दूसरे स्थान पर
सबसे बेहतरीन टेस्ट औसत 54.06 (कम से कम 20 टेस्ट मैच)
दूसरा सबसे बेहतरीन ODI औसत 48.69 (कम से कम 20 वनडे मैच)
तीसरा सबसे बेहतरीन T20I औसत 33.00 (कम से कम 5 मैच)
सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल कैच लेने वालों में 217 कैच, चौथे स्थान पर
सबसे ज़्यादा टेस्ट जीत 47 जीत, Tom Latham और Tim Southee के बराबर
ऐतिहासिक उपलब्धि लगातार 4 टेस्ट मैचों में शतक लगाने वाले न्यूज़ीलैंड के पहले खिलाड़ी

न्यूज़ीलैंड टीम की कप्तानी के 8 साल

विलियमसन ने 2016 से 2024 तक कीवी टीम की कप्तानी की. उनकी लीडरशिप में, न्यूज़ीलैंड ने 2021 में भारत को हराकर पहला ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) जीता. उन्होंने टीम को 2019 ODI वर्ल्ड कप और 2021 T20 वर्ल्ड कप के फ़ाइनल में भी पहुँचाया. इस दौरान, उन्हें 2019 ODI वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ़ द टूर्नामेंट चुना गया. उन्होंने 2019 में ICC टेस्ट प्लेयर ऑफ़ द ईयर का अवॉर्ड भी जीता.

प्रारूप / टूर्नामेंट रिकॉर्ड / उपलब्धि
टेस्ट कप्तानी 40 टेस्ट, 22 जीत, 10 हार, 8 ड्रॉ
टेस्ट कप्तानों में रैंकिंग Stephen Fleming के बाद दूसरे स्थान पर (80 टेस्ट में 28 जीत)
वनडे (ODI) कप्तानी 91 मैच, 46 जीत, 40 हार, 1 टाई, 4 नो रिजल्ट
ODI कप्तानों में रैंकिंग Stephen Fleming के बाद दूसरे स्थान पर (218 मैच में 98 जीत)
टी20 अंतरराष्ट्रीय कप्तानी 75 मैच, 39 जीत, 34 हार, 1 टाई, 1 नो रिजल्ट
T20I उपलब्धि न्यूज़ीलैंड के किसी कप्तान द्वारा सबसे ज्यादा जीत
ICC T20 विश्व कप 2016 भारत में सेमीफाइनल तक पहुंची टीम
ICC क्रिकेट विश्व कप 2019 इंग्लैंड में फाइनल तक पहुंची टीम
ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2021 इंग्लैंड में फाइनल जीता 
ICC T20 विश्व कप 2021 UAE में फाइनल तक पहुंची टीम
ICC T20 विश्व कप 2022 ऑस्ट्रेलिया में सेमीफाइनल तक पहुंची टीम
ICC क्रिकेट विश्व कप 2023 भारत में सेमीफाइनल तक पहुंची टीम

कुल मिलाकर: कप्तान के तौर पर यह रिकॉर्ड न्यूज़ीलैंड क्रिकेट के सबसे सफल दौरों में से एक माना जाता है।

दूसरे रिकॉर्ड और सम्मान

  • 2019 ICC मेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप प्लेयर ऑफ़ द टूर्नामेंट.
  • 2019 ICC टेस्ट प्लेयर ऑफ़ द ईयर.
  • 2018 ICC स्पिरिट ऑफ़ क्रिकेट अवॉर्ड.
  • 2016 में, वह सभी बड़े टेस्ट खेलने वाले देशों के खिलाफ सेंचुरी बनाने वाले इतिहास के सबसे तेज़ और सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने.
  • 2015 विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड.
  • सर रिचर्ड हैडली मेडल – 2015-16, 2016-17, 2019 और 2020.
  • भारत के खिलाफ अहमदाबाद 2010 में टेस्ट डेब्यू पर सेंचुरी बनाई.

Tags: Kane Williamson
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