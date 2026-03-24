Rajasthan Royals ownership: IPL इतिहास की सबसे महंगी डील! 15,286 करोड़ में अमेरिकी बिजनेसमैन ने खरीदी RR

Kal Somani Rajasthan Royals: राजस्थान रॉयल्स की ओनरशिप की दौड़ खत्म हो गई है, और अमेरिका में रहने वाले बिजनेसमैन कल सोमानी के नेतृत्व वाला एक ग्रुप विजेता बनकर उभरा है. खबरों के मुताबिक, इस ग्रुप ने $1.63 बिलियन (15,286 करोड़ रुपये) की कीमत पर फ्रेंचाइजी का 100 प्रतिशत हिस्सा खरीद लिया है. सोमानी IntraEdge, Academian और Truyo.AI के फाउंडर हैं.

उन्हें अमेरिकी बिजनेसमैन रॉब वॉल्टन (जो Walmart परिवार से हैं) और Hamp परिवार का समर्थन हासिल है; Hamp परिवार के पास National Football League (NFL) की टीम Detroit Lions में ज़्यादातर हिस्सेदारी है. शीला फोर्ड Hamp के तार Ford परिवार से भी जुड़े हैं, जो Ford Motor Company के सह-मालिक हैं.

IPL इतिहास की सबसे महंगी डील

यह डील इतिहास की सबसे महंगी डील है, और इसके चलते राजस्थान रॉयल्स अब तक की सबसे महंगी फ्रेंचाइजी बन गई है. खबरों के अनुसार, ओनरशिप में यह बदलाव IPL 2026 के बाद लागू होगा. इस बीच, RR ने IPL 2026 सीज़न के लिए सैम करन की जगह श्रीलंकाई ऑलराउंडर और T20I कप्तान दासुन शनाका को टीम में शामिल करने की घोषणा की है. सैम करन चोट के कारण इस टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे.

करन, जो IPL 2025 में Chennai Super Kings (CSK) का हिस्सा थे, उन्हें रवींद्र जडेजा के साथ RR को ट्रेड कर दिया गया था. इसके बदले में, पाँच बार की चैंपियन टीम ने पहले सीज़न की विजेता टीम से संजू सैमसन को अपनी टीम में शामिल किया था.

RR को लगा बड़ा झटका!

फ्रेंचाइजी के क्रिकेट डायरेक्टर और हेड कोच कुमार संगकारा ने कहा, “सीज़न शुरू होने से ठीक पहले सैम जैसे बेहतरीन खिलाड़ी को खोने से हमें निराशा हुई है. सैम बल्ले और गेंद, दोनों से टीम के लिए बहुत अहम योगदान देते हैं. हालांकि, हमें खुशी है कि हमें दासुन शनाका के रूप में एक बेहतरीन विकल्प मिल गया है. वह बल्ले से एक शानदार फिनिशर हैं और एक बेहतरीन ऑलराउंडर भी हैं, जो हमारी टीम का संतुलन बनाए रखने में मदद करेंगे.”

सैम करन की जगह लेगा ये खिलाड़ी

राजस्थान रॉयल्स (RR) ने आने वाले इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2026 के लिए चोटिल सैम करन की जगह एक खिलाड़ी चुना है. दासुन शनाका, करन की जगह 2 करोड़ रुपये में RR में शामिल होंगे. दासुन शनाका ने श्रीलंका के लिए 6 टेस्ट, 71 वनडे और 131 T20I मैच खेले हैं, और उनके नाम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 3350 से ज़्यादा रन और 86 विकेट दर्ज हैं. इस श्रीलंकाई ऑलराउंडर ने इससे पहले IPL में गुजरात टाइटन्स (GT) के लिए खेला है.