ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले कगिसो रबाडा की वापसी की उम्मीद, कोच ने दिया बड़ा अपडेट

साउथ अफ्रीका को तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज में वापसी की उम्मीद है. रबाडा इस समय दाएं पैर की हैमस्ट्रिंग चोट से उबर रहे हैं और इसी वजह से वह दोनों टीमों के बीच होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज में नहीं खेल पाएंगे. हालांकि, साउथ अफ्रीका की टीम को भरोसा है कि अगले महीने शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज से पहले रबाडा पूरी तरह फिट हो सकते हैं.

साउथ अफ्रीका के मुख्य कोच शुक्री कॉनराड ने रबाडा की फिटनेस को लेकर पॉजिटिव अपडेट दिया है. रबाडा को अगस्त के मध्य में ट्रेनिंग के दौरान हैमस्ट्रिंग में चोट लगी थी. इसके बाद से वह रिहैबिलिटेशन से गुजर रहे हैं. कॉनराड ने बताया कि रबाडा का रिकवरी प्रोग्राम अच्छी तरह चल रहा है. हालांकि, उन्होंने यह भी साफ किया कि गेंदबाज को अभी कुछ और काम करना बाकी है.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रबाडा का शानदार रिकॉर्ड

साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 9 अक्टूबर से डरबन में खेला जाएगा. साउथ अफ्रीका ने अभी इस सीरीज के लिए अपनी टीम का ऐलान नहीं किया है. रबाडा का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रिकॉर्ड शानदार रहा है. उन्होंने कंगारू टीम के खिलाफ 11 टेस्ट मैचों में 58 विकेट लिए हैं. जून 2025 में लॉर्ड्स में खेले गए टेस्ट में भी उन्होंने पहली पारी में पांच विकेट लेकर साउथ अफ्रीका की जीत में अहम भूमिका निभाई थी.

मेडिकल टीम लेगी रबाडा की वापसी पर फैसला

शुक्री कॉनराड ने कहा कि इस सप्ताह के अंत तक रबाडा की फिटनेस को लेकर तस्वीर और साफ हो सकती है. वह गेंदबाज की वापसी को लेकर काफी पॉजिटिव हैं, लेकिन अंतिम फैसला मेडिकल टीम की सलाह के आधार पर ही लिया जाएगा. कॉनराड ने यह भी कहा कि अगर रबाडा समय पर फिट नहीं हो पाते हैं, तो टीम के पास उनकी जगह जिम्मेदारी संभालने वाले खिलाड़ी मौजूद हैं. उन्होंने भारत और पाकिस्तान में टीम के प्रदर्शन का उदाहरण भी दिया, जहां साउथ अफ्रीका ने अहम खिलाड़ियों की गैरमौजूदगी में अच्छा प्रदर्शन किया था.