LSG को लग सकता है तगड़ा झटका, कोच पर इंग्लैंड की नजर, हेड पोजिशन देने की कर रहा तैयारी

इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने इंग्लैंड की टेस्ट टीम के नए हेड हेड की तलाश तेज कर दी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज और मौजूदा लखनऊ सुपर जायंट्स के हेड कोच जस्टिन लैंगर इस पद के सबसे बड़े दावेदार बनकर उभरे हैं. इससे पहले ईसीबी ने एंडी फ्लावर से बातचीत की थी, लेकिन उन्होंने खुद को इस दौड़ से अलग कर लिया. इसके बाद बोर्ड ने अपनी प्राथमिकता बदलते हुए लैंगर पर ध्यान केंद्रित किया है.

जस्टिन लैंगर इस समय इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ-साथ द हंड्रेड में मैनचेस्टर सुपर जायंट्स के भी हेड कोच हैं. अभी यह साफ नहीं है कि अगर वह इंग्लैंड की जिम्मेदारी संभालते हैं तो क्या उन्हें फ्रेंचाइजी क्रिकेट में कोचिंग जारी रखने की अनुमति मिलेगी. हालांकि, लैंगर का कोचिंग रिकॉर्ड काफी शानदार रहा है और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ कई बड़ी सफलताएं हासिल की हैं.

ऑस्ट्रेलिया के साथ शानदार रहा जस्टिन लैंगर का सफर

जस्टिन लैंगर ने 2018 में बॉल टैंपरिंग विवाद के बाद ऑस्ट्रेलिया की कमान संभाली थी. उनके नेतृत्व में टीम ने शानदार वापसी की. ऑस्ट्रेलिया 2019 वनडे विश्व कप के सेमीफाइनल तक पहुंचा, इंग्लैंड में एशेज अपने पास बरकरार रखी और 2021 में पहली बार टी20 विश्व कप का खिताब जीता. इसके अलावा टीम ने उसी साल घरेलू मैदान पर एशेज सीरीज 4-0 से अपने नाम की. हालांकि, उनकी सख्त कोचिंग शैली को लेकर ड्रेसिंग रूम में मतभेद की खबरें भी सामने आई थीं.

लखनऊ सुपर जायंट्स को भी लग सकता है बड़ा झटका

अगर ईसीबी जस्टिन लैंगर को हेड कोच नियुक्त करता है और वह यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं, तो लखनऊ सुपर जायंट्स को नया हेड कोच तलाशना पड़ सकता है. फ्रेंचाइजी पहले ही कप्तान ऋषभ पंत के जाने के बाद बदलाव के दौर से गुजर रही है. ऐसे में कोच का भी जाना टीम के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है. वहीं, इंग्लैंड की टेस्ट टीम को लैंगर जैसे अनुभवी कोच का साथ मिलने से नई दिशा मिलने की उम्मीद की जा रही है.