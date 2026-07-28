5 ओवर, 5 मेडन और 5 विकेट… PAK vs WI टेस्ट में गजब कारनामा, ऑलराउंडर ने रच डाला इतिहास

वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर जस्टिन ग्रीव्स ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में ऐसी गेंदबाजी की, जिसे टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में लंबे समय तक याद रखा जाएगा. त्रिनिदाद के ब्रायन लारा क्रिकेट अकादमी में खेले जा रहे मुकाबले के तीसरे दिन ग्रीव्स ने लगातार पांच विकेट मेडन ओवर डालकर नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया. वह टेस्ट क्रिकेट के दर्ज इतिहास में ऐसा करने वाले पहले गेंदबाज बन गए. उन्होंने 11 ओवर में सिर्फ 27 रन देकर पांच विकेट लिए, जो उनके टेस्ट करियर का पहला फाइव विकेट हॉल भी है.

इस शानदार प्रदर्शन के साथ जस्टिन ग्रीव्स ने इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड का रिकॉर्ड भी पीछे छोड़ दिया. ब्रॉड ने साल 2016 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जोहान्सबर्ग टेस्ट में लगातार चार विकेट मेडन ओवर फेंके थे. ग्रीव्स की घातक गेंदबाजी ने उस समय मैच का रुख बदल दिया, जब पाकिस्तान की टीम बड़ी बढ़त की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी.

रोस्टन चेज की सलाह बनी सफलता की कुंजी

मैच के बाद जस्टिन ग्रीव्स ने अपनी सफलता का श्रेय कप्तान रोस्टन चेज को दिया. उन्होंने कहा कि जब उन्हें गेंदबाजी के लिए बुलाया गया तो कप्तान ने केवल अनुशासन के साथ गेंदबाजी जारी रखने की सलाह दी. ग्रीव्स ने बताया कि गेंद पिच से अच्छी तरह मूव कर रही थी और उन्हें उसका पूरा फायदा मिला. उन्होंने कहा कि टीम हमेशा उनसे कठिन परिस्थितियों में अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद करती है. अपने पहले टेस्ट फाइव विकेट हॉल से वह बेहद खुश हैं, लेकिन मैच में अभी काफी काम बाकी है.

पाकिस्तान की मजबूत स्थिति पलभर में बिखरी

एक समय पाकिस्तान का स्कोर 3 विकेट पर 244 रन था और कप्तान शान मसूद शानदार शतक बनाकर क्रीज पर डटे हुए थे. ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान पहली पारी में बड़ा स्कोर खड़ा करेगा, लेकिन जस्टिन ग्रीव्स ने पहले शान मसूद को आउट किया और फिर आमिर जमाल, अली उस्मान, मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद अब्बास को लगातार विकेट मेडन ओवरों में पवेलियन भेज दिया. उनकी घातक गेंदबाजी के सामने पाकिस्तान की पूरी टीम 282 रन पर सिमट गई. इसके साथ ही वेस्टइंडीज को पहली पारी में 29 रन की महत्वपूर्ण बढ़त हासिल हो गई.