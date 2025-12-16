सिर्फ 4 मैच, फिर भी 8.6 करोड़! ऑक्शन में ऑस्ट्रेलिया के इस खिलाड़ी पर पैसों की बारिश

IPL 2026 Auction: ऐसा माना जा रहा था कि जोश इंग्लिस को IPL 2026 के ऑक्शन में शायद कोई नहीं खरीदेगा. असल में यह सोचा गया था कि पंजाब किंग्स उन्हें रिलीज नहीं करेगी, क्योंकि पिछले सीजन में फ्रेंचाइजी को फाइनल तक पहुंचाने में उनकी अहम भूमिका थी. हालांकि उन्होंने टीम को बताया था कि वह IPL 2026 में सिर्फ चार मैच ही खेल पाएंगे, फिर भी उन्हें ऑक्शन में अच्छी खासी रकम मिली है. उन्हें लखनऊ सुपर जायंट्स ने खरीदा है.

जब पंजाब किंग्स ने अपनी रिटेंशन लिस्ट जारी की तो सब हैरान रह गए कि उसमें जोश इंग्लिस का नाम नहीं था. इंग्लिस ने पिछले साल अच्छा प्रदर्शन किया था, जिससे टीम फाइनल तक पहुंची थी. बाद में पता चला कि इंग्लिस ने टीम को बताया था कि वह सिर्फ चार मैच ही खेल पाएंगे, इसलिए पंजाब ने उन्हें रिलीज कर दिया है. उनके सिर्फ चार मैच खेलने के पीछे की वजह भी बाद में सामने आई है.

जोश इंग्लिस 8.6 करोड़ में बिके

जोश इंग्लिस का बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये था, लेकिन माना जा रहा था कि ज़्यादातर फ्रेंचाइजी उन पर बोली लगाने से बचेंगी. हालांकि उम्मीद के उलट, उन्हें अच्छी खासी रकम मिली है. लखनऊ सुपर जायंट्स ने इंग्लिस को 8 करोड़ 60 लाख रुपये में खरीदा है. सनराइजर्स हैदराबाद भी इस विकेटकीपर बल्लेबाज के लिए एक्टिव रूप से बोली लगा रही थी, और 8.40 करोड़ रुपये तक की बोली लगाई थी.

इंग्लिस IPL 2026 में सिर्फ 4 मैच क्यों खेलेंगे?

जोश इंग्लिस IPL 2026 सीजन के दौरान शादी करने वाले हैं, इसलिए उन्होंने टीमों को पहले ही बता दिया था कि वह IPL सीजन 19 के सभी मैच नहीं खेल पाएंगे. वह सिर्फ चार मैच ही खेल पाएंगे, जिसके लिए उन्होंने अपना बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये रखा था. उम्मीद थी कि कोई भी टीम उन्हें नहीं खरीदेगी, लेकिन इसके बजाय उन्हें बड़ी रकम मिली है. लखनऊ सुपर जायंट्स ने उन्हें 8 करोड़ 60 लाख रुपये में खरीदा है.

जोश इंग्लिस ने पिछले साल IPL में डेब्यू किया था. पंजाब किंग्स के लिए खेले गए 11 मैचों में उन्होंने 162.57 के स्ट्राइक रेट से 278 रन बनाए, जिसमें एक अर्धशतक भी शामिल है.