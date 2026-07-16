Home > खेल > Video: जीत के बाद उछल रहा था लियोनेल मेसी का साथी, पीछे से आए इंग्लिश फुटबॉलर ने जड़ दिया थप्पड़!

Video: जीत के बाद उछल रहा था लियोनेल मेसी का साथी, पीछे से आए इंग्लिश फुटबॉलर ने जड़ दिया थप्पड़!

Jude Bellingham Fight Video: फीफा विश्व कप 2026 के सेमीफाइनल में इंग्लैंड को मिली हार से युवा फुटबॉलर जूड बेलिंघम काफी निराश हो गए. इस दौरान वह अर्जेंटीना के खिलाड़ियों से भिड़ गए. उनकी लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

By: Ankush Upadhayay | Published: July 16, 2026 11:32:15 AM IST

सेमीफाइनल में हार के बाद अर्जेंटीना के खिलाड़ी से भिड़े जूड बेलिंघम.
सेमीफाइनल में हार के बाद अर्जेंटीना के खिलाड़ी से भिड़े जूड बेलिंघम.


Jude Bellingham Fight Video: इंग्लैंड को फीफा विश्व कप 2026 के सेमीफाइनल में अर्जेंटीना के खिलाफ 1-2 से हार का सामना करना पड़ा. लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को हराकर फाइनल में अपनी जगह बनाई. इस मुकाबले में काफी रोमांच देखने को मिला, लेकिन मैच के बाद बवाल हो गया. इंग्लैंड को मिली हार से 23 साल के युवा स्टार जूड बेलिंघम काफी निराश हुए. वह इंग्लैंड की हार बर्दाश्त नहीं कर पाए और अपना आपा खो दिया. इस दौरान गुस्से में आकर जूड बेलिंघम ने अर्जेंटीना के एक खिलाड़ी पर हाथ उठा दिया. उनकी ये हरकत कैमरे में कैद हो गई. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

जूड बेलिंघम ने किसे मारा थप्पड़?

मैच खत्म होने के बाद इंग्लैंड के मिडफील्डर जूड बेलिंघम निराश होकर खड़े थे, जबकि उनके पास में अर्जेंटीना के खिलाड़ी जीत का जश्न मना रहे थे. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि जूड बेलिंघम अर्जेंटीना के सब्स्टीट्यूट खिलाड़ी वेलेंटिन बार्को के सिर के पीछे हाथ मारते हुए दिखाई दे रहे हैं. इसके तुरंत बाद दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच तीखी नोकझोंक और धक्का-मुक्की शुरू हो गई. नीचे देखें वीडियो…

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क्या है पूरा मामला?

दरअसल, जब लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना ने फाइनल के लिए क्वालीफाई किया, तो टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर जश्न मनाना शुरू कर दिया. इस दौरान जूड बेलिंघम भी हार के बाद निराश होकर मैदान के बीच खड़े थे. अर्जेंटीना के एक खिलाड़ी ने पहले जूड बेलिंघम को सांत्वना दी और फिर अपने साथी खिलाड़ियों के साथ जश्न मनाना शुरू कर दिया. बताया जा रहा है कि इसी दौरान अर्जेंटीना के वेलेंटिन बार्को ने बेलिंघम से कुछ कहा, जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया. उन्होंने तुरंत बार्को के सिर पर हाथ से मारा. इसके जवाब में अर्जेंटीना के खिलाड़ी ने उन्हें पीछे धकेल दिया. इसके बाद मैदान पर मौजूद अन्य खिलाड़ियों ने मामले को शांत कराया.

ये भी पढ़ें: FIFA WC 2026: जीतकर भी हार गई इंग्लैंड! आखिरी 7 मिनट में चला मेसी का जादू, फाइनल में पहुंची अर्जेंटीना

फाइनल में पहुंची अर्जेंटीना

मैच की बात करें, तो तो इंग्लैंड ने 55वें मिनट में गोल दागकर 1-0 से बढ़त दिलाई थी. इसके बाद अर्जेंटीना ने आखिरी मिनटों में मैच का पूरा रुख बदल दिया. खेल के 84 मिनट तक अर्जेंटीना कोई गोल नहीं कर पाई थी, लेकिन फिर लियोनल मेसी के शानदार असिस्ट से एंजो फर्नांडिज ने 85वें मिनट में गोल दागकर स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया. 90 मिनट का खेल खत्म होने के बाद इंजरी टाइम में अर्जेंटीना ने फिर कमाल किया. लियोनेल मेसी के असिस्ट पर लुटारो मार्टिनेज ने 92वें मिनट में गोल दागा और अर्जेंटीना को 2-0 से बढ़त दिला दी और अर्जेंटीना की जीत पक्की कर दी. अब फाइनल में अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा, जहां लियोनेल मेसी की टीम लगातार दूसरा वर्ल्ड कप जीतने के इरादे से मैदान पर उतरेगी.

Tags: FIFA World Cup 2026
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