IND vs ENG: जोस बटलर की तूफानी सेंचुरी, 200 के स्ट्राइक रेट से कूटे रन, हैरी ब्रूक का भी आया तूफान, भारतीय गेंदबाज परेशान

Joss Buttler Century: इंग्लैंड के विकेटकीपर बैटर जोस बटलर ने भारत के खिलाफ पांचवें टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए शानदार शतक लगाया. उनकी बेहतरीन पारी की बदौलत इंग्लैंड ने मैच में अपनी स्थिति मजबूत कर ली. बटलर ने शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज अपनाया और भारतीय गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखा. उन्होंने अपनी पारी में बेहतरीन टाइमिंग, शानदार शॉट चयन और आत्मविश्वास का प्रदर्शन किया. उन्होंने 64 गेंदों में कुल 131 रन ठोके.

जोस बटलर ने अपनी शतकीय पारी के दौरान मैदान के चारों ओर आकर्षक शॉट लगाए. उन्होंने तेज गति से रन बनाते हुए भारतीय गेंदबाजी को चुनौती दी. उनके इस प्रदर्शन ने यह साबित कर दिया कि वह दुनिया के सबसे खतरनाक टी20 बल्लेबाजों में से एक हैं. उनकी बल्लेबाजी में अनुभव और आक्रामकता का शानदार मेल देखने को मिला. बटलर की पारी में कुल 12 चौके और 8 छक्के शामिल थे. लगभग सभी गेंदबाजों को उन्होंने जमकर कूटा.

कप्तानी पारी से बदला मुकाबले का रुख

जोस बटलर की इस पारी ने इंग्लैंड को बड़े स्कोर की ओर पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उन्हें हैरी ब्रूक सहित अन्य बल्लेबाजों का भी अच्छा सहयोग मिला. दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा और इंग्लैंड को मजबूत स्थिति में पहुंचाया. भारतीय टीम के गेंदबाज बटलर की आक्रामक बल्लेबाजी को रोकने में संघर्ष करते नजर आए. बता दें कि हैरी ब्रूक ने भी शानदार परफॉर्म किया. उन्होंने गेंदों में रन ठोके.

इंग्लैंड की पारी पर सिमटी

जोस बटलर के इस शानदार शतक के दम पर इंग्लैंड ने कुल 257 रन बनाए. भारत को जीत के लिए अब 20 ओवर में कुल 258 रन बनाने होंगे. देखना होगा कि टीम इंडिया इस स्कोर को चेज कर पाती है या फिर नहीं. भारतीय गेंदबाजों की बात करें तो शिवम दुबे ने सबसे अधिक 3 विकेट अपने नाम किए. इसके अलावा प्रसिद्ध कृष्णा और को भी एक विकेट मिला.