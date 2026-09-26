साउथ अफ्रीका के खिलाफ बाकी 2 वनडे से बाहर हुए जोश इंग्लिस, टेस्ट सीरीज खेलने पर भी सस्पेंस

ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर बल्लेबाज जोश इंग्लिस साउथ अफ्रीका के खिलाफ चल रही तीन मैचों की वनडे सीरीज के बाकी दो मुकाबलों में नहीं खेल पाएंगे. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने शनिवार, 26 सितंबर को इसकी जानकारी दी. इंग्लिस को 24 सितंबर को डरबन में खेले गए पहले वनडे के दौरान दाएं हाथ की तर्जनी उंगली में चोट लगी थी. विकेटकीपिंग करते समय उनकी उंगली में फ्रैक्चर हो गया था. चोट के बावजूद वह बल्लेबाजी करने उतरे, लेकिन 8 गेंदों पर सिर्फ 3 रन ही बना सके.

इंग्लिस की चोट ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा झटका है. टीम को अब सीरीज के बाकी दोनों मुकाबलों में उनके बिना उतरना होगा. दूसरा वनडे रविवार और तीसरा मुकाबला बुधवार को जोहान्सबर्ग में खेला जाएगा. इंग्लिस की चोट का असर अगले महीने होने वाली टेस्ट सीरीज पर भी पड़ सकता है. ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज 9 अक्टूबर से शुरू होगी.

टेस्ट सीरीज में खेलने पर भी सस्पेंस

इंग्लिस टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के दूसरे पसंदीदा विकेटकीपर हैं, लेकिन उन्हें आगामी टेस्ट सीरीज में बतौर विशेषज्ञ बल्लेबाज भी मौका मिल सकता था. अब उनकी उपलब्धता चोट से उबरने पर निर्भर करेगी. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक, इंग्लिस दक्षिण अफ्रीका से पर्थ लौटेंगे, जहां उनकी मेडिकल जांच की जाएगी. इसके बाद उनकी फिटनेस और रिकवरी की स्थिति को देखकर टेस्ट सीरीज में खेलने पर फैसला लिया जाएगा.

एलेक्स कैरी संभालेंगे विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी

इंग्लिस की जगह एलेक्स कैरी बाकी दोनों वनडे मैचों में विकेटकीपिंग करेंगे. 35 साल के कैरी ऑस्ट्रेलिया के लिए अब तक 94 वनडे खेल चुके हैं. उन्होंने पिछले हफ्ते जिम्बाब्वे के खिलाफ तीनों वनडे मुकाबलों में हिस्सा लिया था. हालांकि, साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में कैमरन ग्रीन की वापसी के कारण उन्हें प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिली थी. ऑस्ट्रेलिया ने अभी बाकी वनडे मैचों के लिए किसी नए खिलाड़ी को टीम में शामिल नहीं किया है. अगर इंग्लिस समय पर फिट नहीं होते हैं, तो टेस्ट सीरीज के लिए उनकी जगह किसी दूसरे खिलाड़ी को मौका दिया जा सकता है.