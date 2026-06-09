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BAN vs AUS: शेर-ए-बांग्ला के मैदान पर भिड़े दो ‘शेर’, एक-दूसरे की ओर गुस्से में दौड़े, देखें वीडियो

Viral Video: ऑस्ट्रेलिया बनाम बांग्लादेश के मैच में जोश इंग्लिस और नाहिद राणा के बीच तीखी बहस हो गई. इंग्लिस को आउट करने के बाद नाहिद राणा ने एग्रेसिव सेलिब्रेशन करते हुए कुछ कहा. इस पर जोश इंग्लिस भी जवाब देने के आगे बढ़े. देखें वीडियो...

By: Ankush Upadhayay | Published: June 9, 2026 6:23:49 PM IST

जोश इंग्लिस और नाहिद राणा का बीच तीखी बहस.
जोश इंग्लिस और नाहिद राणा का बीच तीखी बहस.


Josh Inglis vs Nahid Rana Video: ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम इन दिनों व्हाइट बॉल सीरीज खेलने के लिए बांग्लादेश दौरे पर पहुंची है. 9 जून को बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का मैच शुरू हुआ. यह मुकाबला ढाका के शेर-ए-बांग्ला स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच के दौरान उस समय माहौल गरमा गया, जब बांग्लादेशी गेंदबाज ऑस्ट्रेलियाई कप्तान से भिड़ गया. दरअसल, ऑस्ट्रेलिया की टीम 285 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही थी, लेकिन शुरुआत अच्छी नहीं हुई.

ऑस्ट्रेलिया के कप्तान जोश इंग्लिस (Josh Inglis) अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे. इसी दौरान 11वें ओवर में गेंदबाजी करने आए तेज गेंदबाज नाहिद राणा की गेंद पर जोश इंग्लिस विकेटकीपर के हाथों कैच आउट हो गए. जोश इंग्लिस को आउट करने के बाद नाहिद राणा ने एग्रेसिव सेलिब्रेशन किया. यह देखकर जोश इंग्लिस भी पीछे नहीं हटे.

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एक-दूसरे की ओर दौड़ इंग्लिस-राणा

यह पूरी घटना ऑस्ट्रेलिया की पारी के दौरान 11वें ओवर में हुई. बांग्लादेश के युवा तेज गेंदबाज ने अपनी स्पीड और बाउंस से जोश इंग्लिस को आउट कर दिया. जोश इंग्लिस 25 गेंद पर 19 रन बनाकर आउट हुए. उन्हें आउट करने के बाद नाहिद राणा ने जोश में आकर जोश इंग्लिस को कुछ कहा. फिर क्या था, जोश इंग्लिस भी तेजी से मुड़कर नाहिद राणा की ओर बढ़े. दोनों खिलाड़ी एक-दूसरे की ओर बढ़ रहे थे.

ये भी पढ़ें: ENG vs NZ: बेन स्टोक्स से छिनी कप्तानी, तो इस खिलाड़ी चमकेगी किस्मत, बीच सीरीज में बन जाएगा कप्तान!

इस दौरान मैदान पर मौजूद बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने दोनों को शांत कराया. इसके बाद अंपायर मे भी बीच-बचाव किया. इसके बाद जोश इंग्लिस पवेलियन की ओर लौट गए. जोश इंग्लिस और नाहिद राणा की बीच बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है. नीचे देखें वीडियो…



बांग्लादेश के आगे ढेर हुई ऑस्ट्रेलिया

मैच की बात करें, तो इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया था. बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 284 रन बनाए. बांग्लादेश की ओर से तनजीद हसन तमीम ने 54 रनों की पारी खेली, जबकि नजमुल हुसैन शांतो ने 67 रन बनाए. इसके अलावा मोसादेक हुसैन ने भी 86 रन बनाए. इसके दम पर बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को 285 रन का टारगेट दिया. इसके जवाब में उतरी ऑस्ट्रेलिया टीम की बेहद खराब शुरुआत रही.

ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज मैट शॉर्ट पहली गेंद पर आउट हो गए, जबकि तीसरे नंबर पर आए मार्नस लाबुशेन सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 2 रन के स्कोर पर 2 विकेट गंवा दिए थे. इसके बाद कूपर कॉनली और कप्तान जोश इंग्लिस ने पारी को संभाला. हालांकि ये जोड़ी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई. ऑस्ट्रेलिया ने एक के बाद एक लगातार विकेट गंवाए. फिलहाल ऑस्ट्रेलिया ने 9 विकेट के नुकसान पर 160 रन बना लिए हैं. कैमरन ग्रीन और एडम जैम्पा क्रीज पर हैं.

Tags: Josh Inglisviral video
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