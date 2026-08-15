5 विकेट लेने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई, 300 विकेट भी पूरे.. जोश हेजलवुड का बांग्लादेश के खिलाफ गजब कारनामा

Josh Hazlewood: ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड ने एक साल से ज्यादा समय बाद टेस्ट क्रिकेट में शानदार वापसी की है. डार्विन में बांग्लादेश के खिलाफ खेले जा रहे पहले टेस्ट की पहली पारी में हेजलवुड ने छह विकेट झटके. उन्होंने 28 ओवर गेंदबाजी की और 89 रन देकर 6 विकेट हासिल किए. दूसरे दिन उन्होंने दो विकेट लिए, जबकि शनिवार को चार और बल्लेबाजों को पवेलियन भेजकर अपना छह विकेट का आंकड़ा पूरा किया.

हेजलवुड के इस शानदार प्रदर्शन से उनके टेस्ट विकेटों की संख्या 301 हो गई है. वह टेस्ट क्रिकेट में 300 या उससे ज्यादा विकेट लेने वाले ऑस्ट्रेलिया के सिर्फ नौवें गेंदबाज बन गए हैं. इसके अलावा उन्होंने एक खास रिकॉर्ड भी अपने नाम किया. हेजलवुड इंटरनेशनल क्रिकेट में बांग्लादेश के खिलाफ पांच विकेट लेने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज बन गए हैं. इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के किसी तेज गेंदबाज ने बांग्लादेश के खिलाफ ऐसा प्रदर्शन नहीं किया था.

हेजलवुड ने इयान हार्वे का रिकॉर्ड तोड़ा

हेजलवुड से पहले बांग्लादेश के खिलाफ किसी ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इयान हार्वे के नाम था. हार्वे ने 6 अगस्त 2003 को डार्विन में खेले गए वनडे मैच में 6.3 ओवर में 16 रन देकर चार विकेट लिए थे. हालांकि, बांग्लादेश के खिलाफ किसी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन स्टुअर्ट मैकगिल के नाम है. उन्होंने अप्रैल 2006 में फतुल्लाह टेस्ट की पहली पारी में 108 रन देकर आठ विकेट लिए थे.

टेस्ट में सबसे शानदार तेज गेंदबाजी का रिकॉर्ड

बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट में किसी तेज गेंदबाज के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का रिकॉर्ड क्रिस केर्न्स के नाम है. उन्होंने दिसंबर 2001 में हैमिल्टन टेस्ट में 53 रन देकर सात विकेट लिए थे. भारत के जहीर खान भी बांग्लादेश के खिलाफ एक पारी में सात विकेट लेने वाले दूसरे तेज गेंदबाज हैं. उन्होंने जनवरी 2010 में मीरपुर टेस्ट की दूसरी पारी में 87 रन देकर सात विकेट लिए थे. वहीं, मिशेल स्टार्क ने भी दो विकेट लेकर अपने टेस्ट विकेटों की संख्या 435 कर ली है. वह टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में 11वें स्थान पर पहुंच गए हैं.