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Jos Buttler T20 Record: क्रिस गेल को पछाड़ बटलर बने टी20 के ‘किंग’, पोलार्ड का ताज भी खतरे में!

जोस बटलर ने टी20 क्रिकेट में रच दिया है इतिहास! क्रिस गेल का महारिकॉर्ड तोड़कर बनाया नया कीर्तिमान. पोलार्ड से भी आगे निकलने का रास्ता साफ, देखें आंकड़े.

By: Shivani Singh | Published: July 24, 2026 4:25:28 PM IST

जोस बटलर ने टी20 क्रिकेट में रच दिया है इतिहास! क्रिस गेल का महारिकॉर्ड तोड़कर बनाया नया कीर्तिमान
जोस बटलर ने टी20 क्रिकेट में रच दिया है इतिहास! क्रिस गेल का महारिकॉर्ड तोड़कर बनाया नया कीर्तिमान


इंग्लैंड के अनुभवी विकेटकीपर-बल्लेबाज जोस बटलर ने टी20 क्रिकेट में एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है. वह अब इस फॉर्मेट में दुनिया के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. इस मामले में उन्होंने वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाज क्रिस गेल को पीछे छोड़ दिया है. बटलर ने यह उपलब्धि ‘मैनचेस्टर सुपर जायंट्स’ की तरफ से खेलते हुए ‘लंदन स्पिरिट’ के खिलाफ हासिल की, जहाँ उन्होंने 11 गेंदों में 16 रनों की पारी खेली.

बटलर ने छोड़ा गेल को पीछे

जोस बटलर के नाम अब टी20 क्रिकेट में कुल 14,572 रन हो गए हैं. खेल के इस सबसे छोटे फॉर्मेट में उन्होंने 9 शानदार शतक और 102 अर्धशतक जड़े हैं. वहीं, क्रिस गेल ने अपनी 455 टी20 पारियों में 14,562 रन बनाए थे, जिसमें 22 शतक और 88 अर्धशतक शामिल हैं. अगर टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने के रिकॉर्ड की बात करें, तो यह ताज अभी भी कीरोन पोलार्ड के सिर सजा है. पोलार्ड ने 663 पारियों में 14,803 रन बनाए हैं, जिसमें 2 शतक और 70 अर्धशतक शामिल हैं.

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अब बटलर को पोलार्ड का रिकॉर्ड तोड़ने और नंबर एक बनने के लिए सिर्फ 231 रनों की दरकार है.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में रनों के लिए संघर्ष करने के बाद, बटलर ने अब अपनी पुरानी लय पकड़ ली है. हाल ही में भारत के खिलाफ खत्म हुई टी20 इंटरनेशनल सीरीज में उनका प्रदर्शन कमाल का रहा. 5वें टी20 मैच में तो उन्होंने गजब की बल्लेबाजी करते हुए महज 64 गेंदों में 131 रनों की तूफानी पारी खेली. पांच मैचों की इस सीरीज में बटलर ने 43 की औसत और 182 की स्ट्राइक रेट से कुल 175 रन बनाए.

इंटरनेशनल टी20 में भी बटलर का जलवा

अगर सिर्फ टी20 इंटरनेशनल (T20I) मैचों की बात करें, तो सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की लिस्ट में बटलर फिलहाल तीसरे नंबर पर काबिज हैं. उन्होंने इस फॉर्मेट के 160 मैचों में 148 की बेहतरीन स्ट्राइक रेट से 4,212 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 28 अर्धशतक और दो शतक निकले हैं. इस लिस्ट में उनसे आगे सिर्फ भारत के रोहित शर्मा और पाकिस्तान के बाबर आजम हैं. रोहित शर्मा, जो टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं, के नाम 4,231 रन हैं, जबकि बाबर आजम 4,596 रनों के साथ टॉप पर बने हुए हैं.

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