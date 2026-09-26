Home > खेल > ENG vs SL: इंग्लैंड को बड़ा झटका, स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज श्रीलंका के खिलाफ तीसरे वनडे से बाहर

ENG vs SL: इंग्लैंड को बड़ा झटका, स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज श्रीलंका के खिलाफ तीसरे वनडे से बाहर

इंग्लैंड को श्रीलंका के खिलाफ तीसरे वनडे से पहले बड़ा झटका लगा है. स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर चोट के कारण सीरीज के आखिरी मुकाबले से बाहर हो गए हैं. बटलर को दूसरे वनडे के दौरान चोट लगी थी, लेकिन उन्होंने 49 गेंदों पर 69 रन की शानदार पारी खेली.

By: Satyam Sengar | Published: September 26, 2026 7:00:55 PM IST

जोस बटलर श्रीलंका सीरीज से हुए बाहर.
जोस बटलर श्रीलंका सीरीज से हुए बाहर.


इंग्लैंड क्रिकेट टीम को श्रीलंका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के आखिरी मुकाबले से पहले बड़ा झटका लगा है. टीम के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर चोट के कारण तीसरे और निर्णायक वनडे में नहीं खेल पाएंगे. यह मुकाबला रविवार, 27 सितंबर को लंदन के द ओवल मैदान पर खेला जाना है. इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने बटलर की जगह डैन लॉरेंस को टीम में शामिल किया है. बोर्ड ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी.

बटलर को 24 सितंबर को लीड्स में खेले गए दूसरे वनडे के दौरान बल्लेबाजी करते समय चोट लगी थी. चोट के बावजूद उन्होंने अपनी पारी जारी रखी और शानदार बल्लेबाजी करते हुए 49 गेंदों पर 69 रन बनाए. उनकी पारी में पांच चौके और पांच छक्के शामिल थे. बटलर की इस पारी ने इंग्लैंड के लिए अहम योगदान दिया, लेकिन अब चोट के कारण उन्हें सीरीज के आखिरी मुकाबले से बाहर होना पड़ा है.

You Might Be Interested In

टी20 सीरीज में भी किया था शानदार प्रदर्शन
बटलर ने वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में भी 31 रन बनाए थे. इससे पहले श्रीलंका के खिलाफ खेली गई तीन मैचों की टी20 सीरीज में वह दोनों टीमों की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे थे. ऐसे में उनका तीसरे वनडे से बाहर होना इंग्लैंड के लिए अहम खबर है. टीम को अब उनकी जगह बल्लेबाजी और विकेटकीपिंग दोनों विभागों में नया संयोजन तैयार करना होगा.

टॉम बैंटन संभाल सकते हैं विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी
बटलर की गैरमौजूदगी में टॉम बैंटन के विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभालने की उम्मीद है. हालांकि, इंग्लैंड के पास जॉर्डन कॉक्स का विकल्प भी मौजूद है, जो विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर टीम में शामिल हो सकते हैं. अब टीम मैनेजमेंट को तय करना होगा कि बैंटन को ही मौका दिया जाए या कॉक्स को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया जाए. तीसरे वनडे में इंग्लैंड की टीम बटलर के बिना मैदान पर उतरेगी.

श्रीलंका के खिलाफ तीसरे वनडे के लिए इंग्लैंड की टीम
टॉम बैंटन, बेन डकेट, जो रूट, हैरी ब्रूक (कप्तान), डैन लॉरेंस, विल जैक्स, रेहान अहमद, जेमी ओवरटन, गस एटकिंसन, जोफ्रा आर्चर, जोश टोंग, लियाम डॉसन, जॉर्डन कॉक्स, हेनरी क्रोकॉम्बे, सोनी बेकर

Tags: Jos Buttler
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

लॉकडाउन के दौरान एक्टर शाम के घर ऐसा क्या चल...

September 26, 2026

माही श्रीवास्तव का नया डांस गाना रिलीज

September 26, 2026

क्या देबिना और गुरमीत बनने वाले हैं तीसरी बार मां-बाप?

September 25, 2026

बैंक में एफडी कैसे कराई जाती है?

September 25, 2026

‘पहला प्यार दूसरी बार’ फिल्म के स्टारकास्ट

September 24, 2026

होम लोन के लिए कैसे करें आवेदन?

September 24, 2026
ENG vs SL: इंग्लैंड को बड़ा झटका, स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज श्रीलंका के खिलाफ तीसरे वनडे से बाहर

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

ENG vs SL: इंग्लैंड को बड़ा झटका, स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज श्रीलंका के खिलाफ तीसरे वनडे से बाहर
ENG vs SL: इंग्लैंड को बड़ा झटका, स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज श्रीलंका के खिलाफ तीसरे वनडे से बाहर
ENG vs SL: इंग्लैंड को बड़ा झटका, स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज श्रीलंका के खिलाफ तीसरे वनडे से बाहर
ENG vs SL: इंग्लैंड को बड़ा झटका, स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज श्रीलंका के खिलाफ तीसरे वनडे से बाहर
ENG vs SL: इंग्लैंड को बड़ा झटका, स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज श्रीलंका के खिलाफ तीसरे वनडे से बाहर